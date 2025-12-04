Comisión parlamentaria de Brasil respalda objetivo de superávit primario de 0,25% del PIB para 2026

BRASILIA, 4 dic (Reuters) - La Comisión Mixta de Presupuestos de Brasil aprobó a última hora del miércoles un objetivo de superávit primario para 2026 del 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB) en el proyecto de ley de directrices presupuestarias.

Brasil aspiraría a lograr un primer saldo anual positivo desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo en 2023 para su actual mandato.

El objetivo incluye una banda de tolerancia del 0,25% del PIB a cada lado, lo que permitiría al Gobierno registrar un saldo primario cero y seguir cumpliéndolo.

El proyecto aún debe ser aprobado por una sesión conjunta del Congreso.

La aprobación en una sesión conjunta suele completarse en julio, pero el proceso se ha retrasado este año.

Los legisladores habían exigido claridad y un calendario para la liberación de los fondos públicos asignados directamente por ellos en las llamadas enmiendas presupuestarias. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)