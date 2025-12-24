Comisión UE, lista para reaccionar con decisión a medidas EEUU

"La UE es un mercado único, abierto y basado en normas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con nuestros valores democráticos y compromisos internacionales", sostiene un comunicado de la Comisión.

"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia equitativas, seguras, justas e imparciales para todas las empresas, con una aplicación justa y sin discriminación", agrega la nota, ante las denuncias de censura a las grandes tecnológicas estadounidenses hechas por Washington.

"Hemos solicitado aclaraciones a las autoridades estadounidenses y seguimos de cerca el asunto. De ser necesario, reaccionaremos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", concluye el comunicado. (ANSA).