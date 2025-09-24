LA NACION

Comisiones económicas del Congreso de Colombia aprueban presupuesto del Gobierno para 2026

BOGOTÁ, 24 sep (Reuters) - Las comisiones económicas del Congreso de Colombia aprobaron el miércoles en primer debate un presupuesto de gastos del Gobierno para 2026, por 547 billones de pesos (US$142.282,2 millones), una reducción de 1,79% frente al propuesto inicialmente por el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno de Colombia presentó al Congreso, a finales de julio, un proyecto de presupuesto de gastos para 2026 por 557 billones de pesos (US$144.883,4 millones), pero aceptó reducirlo en 10 billones de pesos (US$2.601,1 millones).

El monto aprobado para 2026 se compara con el de 2025, de 511 billones de pesos (US$132.918 millones), que no contó con la aprobación del legislativo, lo que obligó al presidente Gustavo Petro a fijarlo por decreto.

Si las comisiones económicas del Congreso no aprobaban el monto del presupuesto para 2026 en primer debate, Petro habría tenido que decretarlo.

(1 dólar = 3844,47 pesos) (Reporte de Carlos Vargas. Escrito por Luis Jaime Acosta)

