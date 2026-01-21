Comisso: dolor en el último adiós

(di Brunella Ciullini) (ANSA) - NUEVA YORK Y FLORENCIA, 21 GEN - "No podíamos faltar, a nivel personal y en nombre de nuestra ciudad", afirmó la alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, al aludir a los funerales de Rocco Commisso, presidente de Fiorentina fallecido a los 76 años el viernes en Nueva York, hasta donde viajó para darle el último adiós al dirigente nacido en Calabria.

"Fue una ceremonia muy conmovedora y sentida y creo que le debíamos esto a Rocco, una persona que amó tantísimo a nuestra ciudad, a Fiorentina y con quien compartí muchos recuerdos", destacó Funaro, al recordarlo como "un hombre directo, con una gran empatía y con objetivos claros que solía hablar con mucha franqueza".

"Creo que estar presentes en esta ceremonia era lo mínimo que podíamos hacer", reiteró la alcaldesa florentina, que recordó también que se reunió por última vez con quien tomó el timón de Fiorentina en 2019 en el Viola Park, el centro de entrenamientos del club, cuando él viajó por última vez a esa ciudad.

"Lo conocí en el 'Palazzo Vecchio' (centenaria sede del poder político de la ciudad, Ndr) junto a su esposa Catherine, a quien hoy le di un sentido abrazo en nombre de toda nuestra ciudad.

Ese primer encuentro fue un lindo momento y mantuvimos una charla muy franca", destacó Funaro.

"Lo que más me impresionó de él desde aquel primer encuentro fue su enorme respeto y el sentido que tenía de la familia, una de sus cualidades más extraordinarias", agregó la alcaldesa al expresar su profundo dolor por la muerte de Commisso, quien batalló hasta el fin de su vida contra una enfermedad.

"Seguiremos adelante con lo que él nos enseñó: integridad, trabajo duro y respeto. Sobre la base de lo que construyó, avanzaremos hacia el futuro con coraje y esperanza. Su 'sueño americano' seguirá vivo en todos nosotros", dijo su hijo Joseph, al pronunciar un sentido discurso en la Catedral St. Patrick, en la Quinta Avenida neoyorquina.

"Querido padre, gracias por todo lo que hiciste por nuestra madre y por nosotros", agregó uno de los dos hijos del empresario ítalo-estadounidense (Marisa es la otra) durante la ceremonia en la que participaron también familiares, colegas y amigos.

Joseph, Marisa y la viuda Catherine serán los encargados ahora de gestionar la empresa Mediacom, así como los destinos de Fiorentina, en nombre de la cual estuvo presente Alessandro Ferrari, director general del club, que lo homenajeó a la distancia en el Viola Park.

"Rocco fue un marido, un padre y un amigo devoto, además de un gigante de la industria, una estrella de las comunicaciones por cable, un presidente apasionado y un inmigrante que encarnó ese sueño americano, pero por sobre todo un hombre que trataba a todos por igual", completó su hijo.

"Mi padre amaba Florencia, amaba su historia, su belleza y su gente, así como amaba a Fiorentina porque para él un club de fútbol estaba por encima de los triunfos y derrotas, era identidad y comunidad", agregó al asegurar que "fue también el mejor padre que mi hermana y yo podíamos desear".

"Descansa en paz, 'dad'. Te amaremos por siempre", concluyó Joseph antes de que el cura que ofició la misa de responso afirmara en italiano: "Rocco no encontró una vida mejor, sino una mejor vida, la vida eterna. Es la muestra de que al final del viaje no se pierde nada, sino que se recupera todo".

Los restos de Commisso descansarán en el "Maryrest Cemetery & Mausoleum" de Mahwah, en Nueva Jersey, a escasa distancia de la sede de la empresa Mediacom. En Florencia se encendieron las luces de todas las puertas históricas de la ciudad y el lunes se celebrará una misa en su honor.

También lo recordó con gran afecto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan y actual CEO del Monza, además de ser senador por el partido Forza Italia, quien aseguró: "En el día en el que se celebran sus funerales en Nueva York, quisiera expresar mis sentidas condolencias a su esposa, hijos y familiares de Rocco Commisso".

"Fue un gran hombre que tenía el corazón en Italia y su decisión de invertir en Fiorentina es testigo de ese gran amor por nuestro país y por el fútbol. Bajo su mando, el club recuperó el entusiasmo, disputó dos finales de la Conference League y una de la Copa Italia y se proyectó hacia un futuro plagado de ambiciones", agregó.

"Siempre lo admiré por su visión y por su determinación. Rocco no solamente fue un presidente, fue un hombre que tenía una gran humanidad y generosidad. Su pérdida deja un vacío profundo en el corazón de todos los que formamos parte de la comunidad deportiva", completó Galliani. (ANSA)