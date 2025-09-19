Comité de la EMA recomienda la aprobación de la versión inyectable de Keytruda de Merck

19 sep (Reuters) - Un comité de la Agencia Europea del Medicamento recomendó la aprobación de una nueva formulación de Keytruda, la exitosa terapia contra el cáncer de Merck, que puede administrarse bajo la piel, informó el viernes la farmacéutica estadounidense.

La aprobación permitiría a los pacientes acceder a una alternativa más rápida al método intravenoso tradicional, lo que reduciría el tiempo necesario para recibir inmunoterapia contra el cáncer, un tratamiento en el que Merck ha confiado durante mucho tiempo para impulsar su crecimiento.

Keytruda, aprobado en Estados Unidos en 2014, aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo para combatir los cánceres.

También se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se pronuncie este mes sobre la solicitud de la versión subcutánea o inyectable. Ha fijado como fecha el 23 de septiembre.

La versión subcutánea reduce el tiempo de administración a un minuto cada tres semanas para dosis de 395 mg o a dos minutos cada seis semanas para dosis de 790 mg, según la empresa.

La versión inyectable ofrece potencialmente más opciones para que los pacientes reciban su tratamiento, ya que permite a los profesionales sanitarios administrar la terapia en diversos entornos.

Las recomendaciones formuladas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA serán revisadas ahora por la Comisión Europea para autorizar su comercialización en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Las decisiones finales se esperan para el cuarto trimestre de 2025.

El comité también recomendó la aprobación de Keytruda como parte de un régimen perioperatorio para el tratamiento de determinados pacientes adultos con un tipo de cáncer avanzado de cabeza y cuello. (Reporte de Sriparna Roy en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)