Comité de la ONU insta a Israel a investigar denuncias de "tortura" contra palestinos

El Comité contra la Tortura de la ONU pidió el viernes a Israel que cree una comisión de investigación para esclarecer "todas las denuncias de tortura" cometidas en el marco del conflicto israelí-palestino.

El órgano reclamó una comisión "independiente, imparcial y eficaz" para "examinar e investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidos durante el actual conflicto armado" con el fin de enjuiciar a "los responsables, incluidos los oficiales de alto rango".

El comité condenó "inequívocamente el ataque perpetrado por Hamás y otros grupos contra Israel el 7 de octubre de 2023", pero también "expresó su profunda preocupación por el carácter desproporcionado de la respuesta israelí a esos ataques".

Durante el análisis de la situación en Israel a mediados de noviembre, el relator del comité Peter Vedel Kessing indicó que sus miembros estaban "consternados por las descripciones (...) de lo que parecen ser actos de tortura (...) sistemáticos y generalizados infligidos a los palestinos" detenidos por Israel.

Entre las torturas señaladas en los informes de diversos órganos de la ONU y oenegés figuran "palizas severas, incluso en los genitales, descargas eléctricas (...) y privación de alimentos" o simulación de ahogamiento.

El viernes, el comité también expresó su preocupación por "la violencia de los colonos" y "el recurso a la detención administrativa", que "habrían alcanzado niveles sin precedentes".

Asimismo, destacó su inquietud por el mantenimiento de la autorización del uso de "medios especiales" no revelados como método de coacción durante los interrogatorios.

Respecto a esto, el comité instó a Israel a promulgar "un delito penal específico para la tortura que incorpore una definición conforme a la Convención", a proporcionar información sobre la naturaleza exacta de los "medios especiales" empleados y a garantizar que "no se invoque ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura o los malos tratos".

Ante el comité a mediados de noviembre, el codirector de la delegación israelí y embajador ante la ONU, Daniel Meron, rechazó las acusaciones contra su país y aseguró que este "cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

ag/nl/mr/hgs/dbh