Los Commanders de Washington llegaron a un acuerdo para contratar al ejecutivo de los 49ers de San Francisco Adam Peters como nuevo gerente general, indicó una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el viernes debido a que el equipo no ha anunciado la contratación. Peters estará a cargo de las operaciones deportivos de ahora en adelante.

Peters, de 49 años, era considerado uno de los mejores candidatos disponibles y también hubo interés de los Chargers de Los Ángeles y Raiders de Las Vegas. Pasó siete años con los Niners, primero como vicepresidente de personal de jugadores y los últimos tres como asistente del gerente general bajo el mando de John Lynch.

Antes de volver al lugar en el que nació, Peters ganó tres Super Bowls, dos con Nueva Inglaterra como asistente de visores y uno con Denver tras pasar ocho años con los Broncos. Peters era uno de dos finalistas a la posición junto al asistente de gerente general de Chicago Ian Cunningham.

El dueño Josh Harris y su comité de búsqueda cumplió su promesa de realizar un proceso “exhaustivo, pero veloz” para encontrar y contratar al próximo líder de la directiva tras el despido de Ron Rivera y ahora este grupo revisará la larga lista de candidatos para el próximo entrenador en jefe.

“Buscamos a las mejores personas para construir una franquicia de élite que competirá de forma consistente y que gane campeonatos”, indicó Harris el lunes en conferencia de prensa.

Washington ha ganado sólo dos duelos de postemporada en las últimas tres décadas. Los 49ers han tenido más éxito recientemente y terminaron con marca de 12-5 en la cima de la Conferencia Nacional y han disputado el duelo de campeonato los dos últimos años.

Además de encontrar un entrenador, Peters tendrá que reconstruir la plantilla que tiene pocos jugadores clave tras cuatro años de selecciones mediocre con Rivera.