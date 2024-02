Los Commanders de Washington llegaron a un acuerdo para contratar al coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas Dan Quinn como nuevo entrenador, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el jueves debido a que el equipo no ha anunciado su llegada.

Quinn, de 53 años, pasó tres temporadas dirigiendo la defensiva de los Cowboys, rivales de los Commanders en la División Este de la Conferencia Nacional y más de cinco temporadas al frente de los Falcons de Atlanta. Quinn llevó a los Falcons al Super Bowl en el 2016 antes de su despido al iniciar la temporada 2020 0-5.

Se convirtió en la primera opción de Washington cuando el coordinador ofensivo de los Lions Ben Johnson, considerado su primer candidato, le informó al equipo el martes que se quedaría en Detroit y los Seahawks contrataron al coordinador defensivo de Baltimore Mike Mcdonald.

El dueño mayoritario Josh Harris, el nuevo gerente general y jefe de operaciones Adam Peters y Quinn le darán a la organización un nuevo enfoque tras cuatro años con Ron Rivera y que terminaron siendo una decepción. Harris se comprometió a separar las decisiones de personal y entrenadores.