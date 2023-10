Los Commanders de Washington canjearon a Montrez Sweat a los Bears de Chicago a cambio de una selección de segunda ronda en el Draft 2024 y a Chase Young a los 49ers de San Francisco por una tercera ronda, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de ambas decisiones.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el martes debido a que ninguno de los dos acuerdos han sido anunciados públicamente antes del límite de las 4p.m. ET.

Deshaciéndose de sus dos principales defensive ends, da a entender que habrán cambios drásticos con los nuevos dueños. Washington ha perdido cinco de seis duelos y tienen marca de 3-5 desde que iniciaron la campaña con victorias seguidas. El suplente Jacoby Brissett y el corredor Antonio Gibson también podrían irse antes del límite.

Sweat, de 27 años, está en el último año de su contrato de novato y parece que recibirá un contrato alto en la agencia libre, ya sea con los Bears o en otro lado.

Con Sweat, Chicago recibe un defensivo disruptivo con un patrón de producción consistente. Tiene 6 1/2 capturas esta temporada y 35 1/2, así com 197 tacleadas desde que Washington lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2019.

Sweat no será parte del futuro de Washington debido a que la directiva ya se comprometió con los tacles defensivos Jonathan Allen y Daron Payne.

Tampoco Young, la segunda selección del Draft 2020 y Defensivo Novato del Año, quien llegó a ser considerad la cara a futuro de la franquicia.

Tras perder por 38-31 el domingo ante Filadelfia, le preguntaron varias veces a Sweat y Young sobre la posibilidad de que fuera su último encuentro. Sweat dijo que su agente lo estaba manteniendo al tanto de cualquier conversación de canje.

“Todo puede suceder, pero sólo puedo controlar lo que puedo controlar yo”, dijo Sweat, reconociendo la posibilidad de un canje. “Sí, esa idea cruzó mi mente, pero odio pensar así”.

El entrenador Ron Rivera, quien está en su cuarto año al frente de las operaciones de Washington, se rehusó el lunes a hablar sobre el límite de canjes, incluyendo quién podría asumir en lugar de Sweat y Young, en caso de que ya no estuvieran. Su reemplazo podría ser el veterano Casey Toohill, quien tiene cuatro capturas esta temporada.