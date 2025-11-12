Commanders esperan que viaje a Madrid ayude al equipo a recuperarse tras mala racha

MADRID (AP) — Reunir a los chicos para un viaje podría ser justo lo que los Commanders de Washington necesitan para volver a encarrilar la temporada.

Los Commanders (3-7) llegarán a Madrid para enfrentarse a los Dolphins de Miami el domingo en el último partido internacional de la temporada de la NFL. Esperan que algo de camaradería y tiempo de calidad juntos en una de las principales ciudades de Europa pueda ayudar al equipo a poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

“Le dije al equipo que hoy, como grupo, venimos aquí para realmente fortalecernos. Parte de eso es la conexión, parte de eso es nuestra práctica y la forma en que podemos hacerlo juntos. Pero todo se hará juntos”, señaló el entrenador de los Commanders, Dan Quinn el miércoles en su primera conferencia de prensa en Madrid.

“Eso es la primera parte de fortalecernos juntos. Pero ese era el objetivo principal, conectarnos y realmente fortalecernos durante esta semana aquí juntos. Y creemos que podemos lograrlo”, añadió Quinn.

Los Commanders vienen de una derrota en casa por 44-22 ante los Lions de Detroit. Su última victoria fue contra los Chargers de Los Ángeles en la Semana 5.

“Como equipo, creo que alejarnos, tener la oportunidad de realmente concentrarnos juntos, ha sido importante y ha sido genial. Creo que los chicos yendo a cenar y ese tipo de pequeñas cosas, especialmente con donde estamos en la temporada ha sido bueno para nosotros”, señaló el quarterback Marcus Mariota.

El juego es el séptimo partido de la NFL en el extranjero esta temporada, el mayor número desde que la liga comenzó a expandirse globalmente.

Daniels y Payne fuera

Washington sigue sin el quarterback Jayden Daniels debido a una dislocación de hombro que sufrió durante la derrota del equipo por 38-14 ante Seattle en la Semana 9. Los Commanders también estarán sin el tackle defensivo Daron Payne, quien fue suspendido por un juego sin paga por la NFL por golpear al receptor de los Lions de Detroit, Amon-Ra St. Brown, en el segundo cuarto contra los Lions.

Quinn comentó que Payne se reunió con la NFL y se disculpó. El entrenador dijo que fue "fuera de su carácter hacer eso. Así que quería poder expresar su remordimiento por ese incidente".

Problemas de ejecución

Quinn asumió las funciones de coordinador defensivo esta semana. Ha culpado a la mala ejecución de las recientes dificultades del equipo.

Los Dolphins también tienen un récord de 3-7, pero el equipo de Mike McDaniel viene de una victoria en casa por 30-13 sobre los Bills de Buffalo.

Placer vs negocio

"Nunca en mis sueños más salvajes habría imaginado que estaría sentado aquí hoy" comentó Mariota después de crecer en Hawái en medio del Océano Pacífico. Dijo que trajo a sus padres y hermano al juego en Madrid, y muchos de los jugadores pudieron hacer algo de turismo en la capital española.

“Tienes que encontrar el punto medio feliz. Estamos aquí por negocios, y tenemos un trabajo en mano. Entendemos que hay oportunidades para tomarse un tiempo libre y experimentar lo que Madrid tiene para ofrecer, pero también, tenemos chicos que entienden como, 'Oye, hay momentos para concentrarse y asegurarnos de que estamos listos para actuar'”, señaló.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes