Commanders remontan con 27 puntos seguidos y vencen a los Chargers 27-10

INGLEWOOD, California, EE. UU. (AP) — Jacory Croskey-Merritt anotó dos touchdowns, y los Commanders de Washington remontaron un déficit de diez puntos después de forzar un gran balón suelto en el segundo cuarto para anotar 27 puntos consecutivos y vencer 27-10 a los Chargers de Los Ángeles el domingo.

El quarterback Jayden Daniels de Washington completó 15 de 26 pases para 231 yardas y un touchdown en el último minuto del juego, ayudando a los Commanders (3-2) a ganar por primera vez como visitantes después de perderse dos juegos debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Los Chargers (3-2) fueron uno de los equipos menos penalizados en las primeras tres semanas de la temporada, cuando tenían un récord de 3-0. Pero fueron derrotados por un juego descuidado la semana pasada, con 15 castigos para 107 yardas en una derrota 21-18 ante los Giants de Nueva York.

De vuelta en casa en el SoFi Stadium, sucedió de nuevo. Tuvieron diez pañuelos para 85 yardas y tres pérdidas de balón en territorio de Washington.

Los Chargers dominaron al construir una ventaja de 10-0 con cinco minutos restantes en la primera mitad, limitando a los Commanders a un solo primer down. Eso fue después de la formación ilegal de los Chargers en la patada inicial.

Ya el quarterback más presionado de la liga, Herbert fue capturado cuatro veces detrás de una línea ofensiva golpeada por lesiones. Ha sido capturado 16 veces en cinco juegos. Completó 22 de 29 pases para 166 yardas, un touchdown y una intercepción.

