Commanders: Wise se perderá el resto de la temporada por cuádriceps y Ekeler tendría rotura de Aquiles

WASHINGTON (AP) — El ala defensiva Deatrich Wise Jr. se perderá el resto de la temporada de los Commanders de Washington tras someterse a una cirugía de cuádriceps, y el equipo cree que el corredor Austin Ekeler se rompió el tendón de Aquiles derecho en la derrota ante los Packers de Green Bay.

Los Commanders aguardan más pruebas para confirmar la gravedad de la lesión de Ekeler, dijo una persona con conocimiento de las situaciones a The Associated Press el viernes.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no se ha anunciado nada oficial sobre los dos jugadores.

Wise, de 31 años y en su novena campaña en la NFL, se unió a los Commanders durante el receso de temporada después de disputar toda su carrera con los Patriots de Nueva Inglaterra. Se lesionó en la primera mitad de la victoria de Green Bay por 27-18 el jueves por la noche mientras intentaba bloquear un intento de punto extra. Wise fue sacado del campo y levantó su puño derecho mientras era llevado.

ESPN fue el primer medio en informar que su temporada ha terminado.

Ekeler, de 30 años, en su novena temporada en la NFL y segunda con Washington, cayó al suelo en una jugada en el cuarto cuarto el jueves. Fue una lesión sin contacto, y Ekeler evitó apoyar su peso en la pierna derecha mientras era ayudado a salir del campo.

Después de permanecer en el banco en el lado de Washington durante unos minutos, Ekeler fue llevado hacia el vestuario.

Ekeler fue titular ambos juegos esta temporada para los Commanders (1-1), ganando 43 yardas en 14 acarreos, y cinco pases atrapados para 38 yardas.

Ekeler es un valioso receptor de pases para el quarterback Jayden Daniels, el Novato del Año de la NFL de AP la temporada pasada, cuando Washington tuvo un récord de 12-5 en la temporada regular y alcanzó el juego por el título de la NFC.

La temporada pasada, Ekeler corrió para 367 yardas y ganó otras 366 yardas en recepciones. Comenzó esta temporada con más de 4200 yardas de recepción y más de 4700 yardas por tierra en su carrera en la NFL.

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, dijo que tendría más información la próxima semana sobre las diversas lesiones del jueves, incluidas las del receptor Noah Brown y el ala cerrada John Bates.

