Commandos, el primer videojuego superventas español, cumple 25 años con decenas de millones de copias vendidas

El videojuego Commandos: Behind The Enemy Lines celebra su 25 aniversario acumulando éxitos como convertirse en el juego español más vendido con decenas de millones de copias y obtener reconocimientos internacionales con numerosos premios como el de Mejor Juego Europeo de Estrategia.

Se trata de la primera entrega de la saga Commandos y fue desarrollado por la empresa española Pyro Studios, fundada en 1996 por Ignacio Pérez Dolset. Así, presenta un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial y requiere que el usuario maneje la estrategia en tiempo real para poder superar las distintas misiones.

Commandos se lanzó en junio de 1998 y, desde entonces, ha alcanzado un nivel de éxito destacable en el panorama de videojuegos español. Tanto es así que se ha convertido en el juego español más vendido consiguiendo que los jugadores comprasen decenas de miles de copias.

Commandos: Behind The Enemy Lines también ha obtenido múltiples reconocimientos a nivel internacional, y llegó a convertirse en el número uno en más de 30 países, entre ellos, Italia, Francia, Alemania, casi toda Latinoamérica, Estados Unidos, Sudáfrica, Corea o Japón, entre otros.

Este reconocimiento se materializó con premios como el Mejor Juego Europeo de Estrategia, que le otorgaron en su año de lanzamiento. Además, está incluido entre los diez mejores juegos de estrategia de la historia.

Ahora, en su 25 cumpleaños, el creador de la saga, Ignacio Pérez Dolset, afirma que, entre las razones de su éxito, destaca que Commandos fue ideado con un planteamiento de juego "muy original, adictivo y profundo" y que, aún así, mantenía una dinámica de "fácil acceso".

También fue importante el cambio a nivel visual. Tal y como ha manifestado, Commandos "marcó un nuevo hito" en los videojuegos para PC por la calidad de sus gráficos. Todo ello, unido a la temática de la Segunda Guerra Mundial, que "enamoró a los jugadores habituales" y "atrajo a mucha gente que en aquel momento no jugaba a videojuegos", sentencia el creador en declaraciones recogidas por la U-Tad, centro universitario del que también es fundador.

La producción de la primera entrega de la saga contó con un presupuesto que, actualmente, equivale a 900.000 euros. Sin embargo, en aquel momento, se convirtió en el presupuesto más alto de la industria española de videojuegos. Además, el equipo de desarrollo estaba conformado por alrededor de veinte personas, incluyendo a grafistas, programadores y diseñadores.

Siguiendo esta línea, el desarrollo de Commandos tomó cerca de veinte meses de trabajo hasta su lanzamiento el 19 de junio de 1998, marcando el inicio de un cambio del mercado de 'software' español.

No obstante, Dolset también reconoce que no todo fue fácil y que tuvieron muchas dificultades en el proceso hasta lanzar Commandos. Entre otras cosas porque, según señala, fue complicado encontrar profesionales en España con conocimientos en videojuegos.

Igualmente, también fue difícil encontrar un distribuidor internacional que apostase por un juego creado por un estudio nuevo, con añadidos como que "estaba formado por profesionales sin trayectoria y, además, en España", según detalla Dolset.

"Casi nadie creyó en Commandos hasta que llegó al número uno", sentencia Dolset, al tiempo que pone en valor la importancia que tuvo el título en "toda una generación".

La historia de commandos

La idea de este videojuego surgió gracias a la afición de Pérez Dolset a los juegos de estrategia y a la historia de la Segunda Guerra Mundial y el cine bélico. Tras Commandos: Behind The Enemy Lines se desarrollaron cuatro entregas más.

Estos títulos sucesores son Commandos: Beyond the Call of Duty, que llegó en julio de 1999 para PC; Commandos 2: Men of Courage, que se puso a disposición de los jugadores en septiembre de 2001, para consolas y PC; Commandos 3: Destination Berlin, que se estrenó en octubre de 2003, solo para PC; y Commandos: Strike Force, que se lanzó en marzo de 2006 para PC, PlayStation 2 y Xbox.

En el caso de Commandos: Behind The Enemy Lines, la historia recoge distintas misiones tras la ocupación alemana, que se llevan a cabo en distintos países, desde Noruega hasta el norte de África. En este sentido, se trata de un videojuego en el que la documentación tiene un papel importante, recogiendo cuatro años de historia. Todo ello, encarnando a su protagonista, que maneja un pequeño pelotón de soldados de élite y, con sus misiones, deben poner fin a la guerra.

Europa Press