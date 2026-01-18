Commisso: Funerales en Nueva York

Los funerales de Rocco Commisso, presidente de Fiorentina fallecido hoy a los 76 años en Estados Unidos, se realizarán el miércoles en la catedral St.Patrick's de Nueva York, ubicada en la Quinta Avenida.

El lunes y martes sus restos serán velados en la capilla ardiente del Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home de Nueva Jersey.

En memoria del empresario ítalo-estadounidense oriundo de Calabria se celebrará una misa en la Catedral de Santa Maria del Fiore, en Florencia, aunque no se confirmó en qué fecha.

"Honraremos a nuestro presidente jugando en todas las canchas", destacó el club al apelar a la voluntad de sus familiares para que Fiorentina respete los compromisos a pesar del dolor.

No sólo el plantel profesional que entrena Paolo Vanoli, penúltimo en el campeonato, saldrá al ruedo mañana frente al Bologna en el Renato Dall'Ara, tampoco interrumpirán sus actividades los equipos juveniles y femeninos.

"Todos los que lo conocieron saben que el fútbol fue su gran pasión y es en respeto a ese gran amor que los planteles de Fiorentina le rendirán homenaje jugando", destacó el club de Florencia, cuyos equipos jugarán con un brazalete negro en señal de luto.

El de Vanoli lucirá una casaca alusiva en los ejercicios de precalentamiento previos al partido con el Bologna de Vincenzo Italiano, quien condujo a Fiorentina a las dos finales que disputó (y perdió) en la Conference League.

"Al presidente Commiso siempre me unió una relación especial. En mis tres años en el club, fuimos como padre e hijo. l tenía el calor humano y la autenticidad de los hombres del Sur y el fútbol fue su gran pasión, así como su amor incondicional hacia Fiorentina", afirmó Italiano.

"La noticia me golpeó muchísimo y me genera un profundo dolor.

Quisiera enviarle un cálido abrazo a su esposa Catherine y a sus hijos, así como a toda su familia y a Fiorentina", completó.

A Italiano lo reemplazó Raffaele Palladino, hoy técnico de Atalanta, que también consideró a Commisso "como un padre" en un mensaje en Instagram junto con una fotografía en blanco y negro en el que aludió a palabras del propio presidente de Fiorentina, que en su momento lo definió "como un hijo".

Vanoli, que llegó tras el breve ciclo de Stefano Pioli (sucesor de Palladino), destacó que "el fútbol y Fiorentina pierden a un gran hombre", lamentó "no haberlo conocido en persona" y le agradeció "la confianza que me demostró".

"Descansa en paz, Presidente", concluyó antes de dirigir por la tarde la práctica del plantel en el complejo Viola Park.

"La noticia fue un duro golpe, aún para quienes sabían de sus condiciones de salud", afirmó Gian Piero Gasperini, DT de la Roma en la previa del partido de mañana frente a Torino.

"En estas circunstancias, la rivalidad deja de existir", destacó Gasperini, que dirigía a Atalanta cuando el entonces director deportivo de Fiorentina, Joe Barone, falleció en marzo de 2024 horas antes de un partido entre ambos equipos.

Gasperini se refirió al destino que parece ensañarse con el club de Florencia al recordar la muerte de Davide Astori, capitán del plantel, en marzo de 2018 antes de un duelo con Udinese.

Y recordó que el mediocampista Edoardo Bove, quien hoy rescindió contrato con la Roma para continuar su carrera en el fútbol inglés, jugaba en Fiorentina cuando se desplomó en pleno partido con Inter en diciembre de 2024 tras sufrir un problema cardíaco que le impide militar por reglamento en el fútbol italiano (no permite jugar a quienes tienen implantado un desfibrilador subcutáneo, como en su caso).

"Mi primer pensamiento está con la familia de Commisso. El fútbol pierde a un hombre del deporte", destacó Massimiliano Allegri, en la previa del partido frente a Lecce, al afirmar que "todo Milan se une al dolor de la familia y de Fiorentina por esta pérdida".

Frente al complejo Viola Park, uno de los sueños cumplidos del empresario, los aficionados depositaron ofrendas florales acompañadas por un simple mensaje que decía: "Gracias Rocco".

En ese escenario jugó el plantel femenino de Fiorentina, que antes de enfrentar a Genoa lo recordó con un cálido minuto de silencio, mientras la voz del estadio informaba que el equipo "jugó porque así lo hubiese querido el presidente".

Emma Severini abrió el marcador y en el festejo desplegó una casaca de Fiorentina que tenía estampado el nombre Rocco junto con el número 5 en la espalda, un gesto que compartió con sus compañeras y que desbordó de emoción a los presentes.

Pero no solo los y las futbolistas de los distintos planteles de Fiorentina lo recordaron, también lo hizo el ex astro francés Frank Ribery, que supo defender esa casaca antes de retirarse y afirmó: "Gracias por haberme permitido descubrir lo que significa jugar en ese club y en esa ciudad. Fue un honor haberte conocido, presidente".

El director general de la Liga de Serie A, Luigi De Siervo, se sumó a las condolencias de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que dispuso un minuto de silencio en todos los estadios este fin de semana, con un mensaje que decía: "Cuando lo conocí en la Universidad de Columbia, me sorprendió su carácter y su pasión por el fútbol, además de su visión sobre cómo debería ser un club moderno".

"Mis condolencias a familiares, amigos y a Fiorentina y sus aficionados. Con la muerte de Commisso perdemos a uno de los últimos presidentes-mecenas, una persona genuina y transparente que hizo de su pasión una herramienta", coincidió Giuseppe Marotta, presidente de Inter.

"Es una gran pérdida para el fútbol italiano. Con Rocco Commisso se va una gran persona y un gran empresario. Mis condolencias a su esposa Catherine, a sus hijos Giuseppe y Marisa y a sus hermanas Italia y Raffaelina", destacó el también presidente y empresario del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Claudio Lotito, presidente de la Lazio, recordó que "nuestros clubes siempre estuvieron cerca en la manera de ver las cosas.

Lo aprecié y lo respeté por su trabajo en Fiorentina, con la que construyó un camino serio, coherente y responsable".

"En sus siete años como presidente de Fiorentina, Rocco Commisso ha dejado su huella. Compartimos el dolor de su familia y de Fiorentina por su partida", destacó la Asociación de Entrenadores Italianos (AIAC) .

También Real Madrid dijo estar "profundamente conmovido y dolido por la muerte de Rocco Commisso, presidente de Fiorentina desde 2019" en un mensaje de apoyo a sus familiares y al club de Florencia. (ANSA).