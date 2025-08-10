Community Shield: Crystal Palace, campeón por penales

El francés Hugo Ekitiké abrió el marcador a los 4' para Liverpool, campeón de la edición 2024-25 de la Premier League, pero su compatriota Jean-Philippe Mateta estableció el primer empate a los 17' (de penal) para Crystal Palace.

El neerlandés Jeremie Frimpong volvió a adelantar en el marcador a los 21' a los "Reds", pero el senegalés Ismaila Sarr (77') estableció el empate definitivo para Crystal Palace y envió el partido disputado en Wembley a los penales.

Mateta, Sarr y el escocés Justin Devenny marcaron para Crystal Palace, en cuya lista de pateadores fallaron Eberechi Eze y el croata Borna Sosa.

A su vez, sólo el neerlandés Cody Gakpo y el húngaro Dominik Szoboszlai anotaron para Liverpool, que sufrió los fallos del egipcio Mohamed Salah, del argentino Alexis Mac Allister y de Harvey Elliott.

El Liverpool del DT neerlandés Arne Slot alineó al arquero brasileño Alisson e incluyó a Mac Allister a los 71', mientras que Crystal Palace contó con el colombiano Daniel Muñoz, cuyo compatriota Jefferson Lerma ingresó a los 86'.

El Crystal Palace del DT austríaco Oliver Glasner se había dado el gusto de ganar su primer trofeo histórico la temporada pasada, cuando venció al Manchester City en la final de la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo. (ANSA).