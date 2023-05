Cómo afecta la tasa de la Fed a su tarjeta de crédito

NUEVA YORK (AP) — La Reserva Federal incrementó su tasa clave otro cuarto de punto en marzo, con lo que alcanzó su nivel más alto en 15 años, parte de una iniciativa continua para reducir la inflación al hacer que sea más caro pedir prestado.

Si usted tiene dinero ahorrado, es probable que reciba un poco más de rendimientos, pero el aumento en la tasa hace que sea aún más caro pedir préstamos para casas, coches y otras compras. Dicho incremento llega en un momento en que las deudas con tarjeta de crédito en Estados Unidos han alcanzado cifras récord.

A continuación presentamos lo que el aumento en las tasas significa para el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y qué puede usted hacer si arrrastra una deuda:

¿cómo afecta la decisión de la fed a las deudas con tarjeta de crédito?

La Reserva Federal no dicta de manera directa cuánto interés paga usted por la deuda de su tarjeta de crédito. Pero la tasa de la Fed es la base de la “tasa de interés preferencial” de su banco. En conjunto con otros factores, tales como su calificación crediticia, la tasa preferencial ayuda a determinar la Tasa de Interés Anual (APR, por sus siglas en inglés) en su tarjeta de crédito.

El incremento en las tasas probablemente elevará 0,25% la APR en su tarjeta de crédito. Así, si usted tiene una tasa de 20,4%, que es el promedio según la empresa de servicios financieros Bankrate, podría subir a 20,65%.

Si no acarrea una deuda atrasada mes tras mes, la APR no es tan importante.

Pero si, por ejemplo, tiene un saldo pendiente de 4.000 dólares y su tasa de interés es de 20%, si sólo hace un pago fijo de 110 dólares al mes, le tomaría un poco menos de cinco años saldar la deuda de su tarjeta de crédito y pagaría aproximadamente 2.200 dólares en interés.

Si su APR aumenta en un punto porcentual, liquidar su saldo requeriría dos meses más y le costaría 215 dólares adicionales.

¿cómo encuentro la apr en mi tarjeta de crédito?

Courtney Alev, defensora financiera del consumidor en la empresa de finanzas personales Credit Karma, dice que conocer la APR de su tarjeta de crédito es un primer paso importante si quiere liquidar esa deuda.

“Si usted está arrastrando una deuda mes tras mes, ese saldo se acaba de encarecer”, señaló.

Para determinar su APR, ingrese a su banca en línea, revise su estado de cuenta o llame al número telefónico que aparece en el reverso de su tarjeta de crédito, dice Alev.

¿qué hago si mi apr es alta?

Después de eso, tanto Alev como el analista Greg McBride, de Bankrate.com, aconsejan solicitar una tarjeta de crédito que ofrezca un interés de cero por ciento o una promoción de transferencia de saldo con un interés menor. Estos ofrecimientos le permiten transferir la deuda de su tarjeta de crédito de interés más alto a una tarjeta de crédito de interés menor, y algunas ofrecen promociones de hasta 21 meses.

En ocasiones, los bancos cobran una tarifa fija, como por ejemplo del 3% del saldo transferido.

“No tiene sentido pagar 20% en intereses para que te bonifiquen 2%", señaló McBride. "Dele prioridad a su tasa de interés y busque obtener recompensas hasta que ya no tenga deuda”.

Otras estrategias para saldar la deuda incluyen pedir un préstamo personal a tasa baja como una forma de consolidación y seguir algún plan de gestión de deuda que ofrecen organismos asesores crediticios, de buena reputación y sin fines de lucro, como Money Management International, aconseja.

¿cómo puedo reducir la deuda de mi tarjeta de crédito?

Si sus ingresos sólo cubren sus necesidades elementales, reducir la deuda de su tarjeta de crédito puede ser un reto. Elena Pelayo, educadora en How Money Works (Cómo funciona el dinero), una organización de educación financiera, recomienda que incluso si usted vive al día, cubra por lo menos 10 dólares por encima del pago mínimo de su tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta.

Y si puede costearlo, recomienda pagar 10% más que el pago mínimo todos los meses.

Un método de pago bien conocido es el llamado “bola de nieve”, según el cual usted liquida sus deudas empezando por las más pequeñas y luego las más grandes, para adquirir impulso y buenos hábitos. Una vez saldadas las deudas más pequeñas y habiendo desarrollado el hábito de pagar sus deudas, el dinero que usted solía apartar cada mes puede destinarlo a pagar las más grandes. La empresa de finanzas personales NerdWallet ofrece una calculadora para utilizar este método.

Otra estrategia sencilla de hacerle frente a la deuda es la recomendación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de “utilizar efectivo para compras menores a 20 dólares” con el fin de evitar gastar de más con su tarjeta de crédito ___ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren la educación financiera. La fundación independiente opera en forma a autónoma a Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su contenido periodístico.

AP