¿Cómo afectará a la política argentina la condena a expresidenta peronista Fernández de Kirchner?

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 11 jun (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el martes la condena a seis años de prisión a la exmandataria de centroizquierda Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción, que la inhabilitó a ejercer cargos públicos de por vida.

Fernández, una de las líderes de la oposición peronista, solicitó el beneficio del arresto domiciliario en su departamento de la ciudad de Buenos Aires por contar con 72 años de edad, que será decidido en el transcurso de los próximos cinco días hábiles por el tribunal que la condenó.

Debido al fallo, la poderosa exmandataria no podrá competir como candidata a legisladora en las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, tal como había previsto en medio de una disputa con el gobernador Axel Kicillof.

Pero la vigencia de su capacidad de movilización se reflejaba el miércoles en las universidades tomadas y las manifestaciones que se aguardaban como protesta.

Los efectos de la condena por "fraude al Estado", que el abogado de Fernández consideró el miércoles "un fallo político", podrían ser múltiples, ya que la expresidenta seguiría ejerciendo influencia sobre un peronismo que posee el mayor bloque de diputados y senadores del Congreso nacional.

EFECTOS SOBRE EL PERONISMO

El fallo de la Corte Suprema se conoció en medio de pedidos de renovación de muchos dirigentes del peronismo, que consideran que el ciclo de Fernández se ha cumplido.

La pregunta es si la condena a prisión acelerará el proceso de recambio, que podría favorecer a figuras como su exaliado Kicillof -quien igualmente criticó con dureza el fallo judicial-, o si lo ralentizará.

"Cristina (Fernández) va a seguir haciendo política; por eso elige quedarse en Buenos Aires, en su departamento de (la calle) San José", señaló a Reuters una fuente cercana a quien fuera presidenta de 2007 a 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023.

La exmandataria cuenta aún con un amplio respaldo popular, cercano al 30% de la población, aunque su alta imagen negativa -en parte por las acusaciones de corrupción en su contra- le dificultaría imponerse en una elección presidencial.

"Esto perjudica la renovación, porque ella ahora es la líder mártir. El centro de la escena es ella", destacó una fuente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Kicillof.

Los expertos consideran que, tras un período inicial de protestas sindicales y del peronismo, la decisión judicial terminaría permitiendo la modernización del partido.

"Para el peronismo implica la posibilidad de la renovación.

Kicillof se victimiza y, al mismo tiempo, se independiza", explicó el politólogo Andrés Malamud. EFECTOS SOBRE EL OFICIALISMO Fernández aparecía como la contrincante ideal para el presidente ultraliberal Javier Milei -quien ganó popularidad al bajar la alta inflación heredada-, porque se halla en las antípodas ideológicas aunque también porque su elevada imagen negativa implica un techo a su nivel de votantes. Sin embargo, la expresidenta se mostraba como la principal candidata para las elecciones regionales de septiembre en la provincia de Buenos Aires y podría haberle ocasionado un dolor de cabeza al Gobierno si se imponía holgadamente. "Justicia. Fin. La república funciona", se limitó a decir Milei en un mensaje en la red X en el que también criticó al periodismo. "Si Milei puede mantener la economía constante, no va a pasar nada, pero si esto no llega a funcionar, probablemente sí lo fortalezca a Kicillof. Me parece que ahora está todo más en manos de Milei que del kirchnerismo", dijo la analista Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit. Los últimos sondeos mostraban paridad en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza -el partido de Milei- y el peronismo para los comicios de medio término que se desarrollarán a nivel nacional en octubre. Sin embargo, la diferencia a favor del oficialismo se amplía contabilizando el resto del territorio argentino: para la firma Observatorio Electoral, la intención de voto de La Libertad Avanza es del 42% y la del peronismo de solo el 23%. "La condena de Cristina le da al Gobierno un argumento en campaña que no tenía. Ahora no va necesitar discutir el modelo económico", dijo la fuente de la provincia de Buenos Aires. Aunque el triunfo no brindaría al oficialismo una mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, una mayor cantidad de legisladores le facilitaría aprobar privatizaciones de empresas públicas y reformas impositivas o laborales. (Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Lucila Sigal. Editado por Lucila Sigal)