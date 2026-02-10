Como Cesc elimina a Nápoles y se mete en semis de Copa de Italia

El Como de Cesc Fábregas se clasificó a semifinales de la Copa de Italia este martes tras derrotar al Nápoles en los penales (7-6) tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Revelación de la temporada en la Serie A, donde ocupa el sexto puesto con un partido menos, el club lombardo se mete en semifinales por segunda vez en su historia.

En la anterior ocasión, en 1986, cayó ante la Sampdoria.

Su arquero francés, Jean Butez, detuvo el penal decisivo en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

El Como se une así a Inter de Milán y Atalanta, que sellaron su pase a semifinales la semana pasada.

El último duelo de cuartos opondrá el miércoles a Bolonia y Lazio.

- Resultados de los cuartos de final de la Copa de Italia:

Miércoles 4 de febrero

Inter Milán - Torino 2-1

Jueves 5 de febrero

Atalanta - Juventus Turín 3-0

Martes 10 de febrero

Nápoles - Como 1-1 (6-7 en penales)

Miércoles 11 de febrero

Bolonia - Lazio