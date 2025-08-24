Como de Cesc Fábregas sorprende a la Lazio

El ambicioso Como, que dirige el ex internacional español Cesc Fábregas, arrancó perfectamente su Serie A, con una victoria sólida por 2-0 ante la Lazio, este domingo en la primera jornada del campeonato italiano.

La victoria del equipo lombardo llegó gracias a los tantos del griego Anastasios Douvikas (minuto 47) y del argentino Nico Paz (73), ese último mediante un soberbio disparo de falta directa.

Provisionalmente, el Como alcanza en lo alto de la clasificación al vigente campeón, el Nápoles, que había abierto el torneo italiano con una victoria también por 2-0 en el campo del recién ascendido Sassuolo.

El Como ha sido una de las sensaciones de la pretemporada en Italia, con una actividad intensa en el mercato, donde ha invertido más de 100 millones de euros (US$117 millones).

Ese partido entre Como y Lazio sirvió además para un estreno en la historia de la Serie A, la sonorización de los árbitros: Gianluca Manganiello explicó a espectadores y telespectadores su decisión de anular un tanto a la Lazio que hubiera igualado en ese momento el partido, a la hora de juego, por un fuera de juego constatado mediante el VAR.

También este domingo, la Fiorentina dejó escapar en el descuento la victoria en Cagliari (1-1).

El equipo toscano se adelantó en el 68 gracias a Rolando Mandragora pero en el 90+4 salvó un punto para los sardos Sebastiano Luperto.

Este domingo se disputan dos partidos más en el 'Calcio', Atalanta-Pisa y Juventus-Parma.

El subcampeón europeo Inter de Milán tiene que esperar al lunes para arrancar, recibiendo en su estadio Giuseppe Meazza al Torino.