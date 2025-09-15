Como de Fàbregas cede un empate pese al golazo de Nico Paz

A pesar del gran gol del argentino Nico Paz en el primer tiempo, el Como de Cesc Fàbregas terminó cediendo un empate in extremis en casa ante el Génova (1-1) este lunes en el partido que cerró la tercera fecha de la Serie A.

Corría el minuto 13 de partido cuando el internacional argentino de 21 años, exjugador del Real Madrid, recibió un balón de Álvaro Morata, se revolvió dejando atrás a dos rivales y sacó un zurdazo a media altura desde fuera del área para poner el 1-0 en el marcador.

Paz, que sumó su segundo gol en tres fechas, recibió antes del partido el trofeo que le acredita como el mejor jugador joven de la Serie A en el mes de agosto.

Pero el tramo final del partido se le atragantó al equipo de Fàbregas, que se hubiera alzado a la zona alta en caso de victoria.

Primero con la expulsión del zaguero español Jacobo Ramón (88) y después con el gol postrero del ghanés Caleb Ekuban (90+2) para los genoveses.

El Como es 9º en la tabla, mientras que el Génova quedó en la 15ª posición.

También este lunes, el Cremonese (3º), revelación de este inicio de temporada en Italia, siguió sin perder tras empatar (0-0) ante un Hellas Verona (17°) que todavía no conoce la victoria.

En ese encuentro debutó con el equipo de Cremona el veterano delantero inglés Jamie Vardy, que entró en la segunda parte.

iga/raa/