Cómo el cambio climático podría obligar a la FIFA a replantear el calendario del Mundial

GINEBRA (AP) — El fútbol sufrió lo indecible con el calor en el recién concluido Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos, un sofocante adelanto de lo que jugadores y aficionados podrían enfrentar cuando Estados Unidos coorganice la Copa del Mundo con México y Canadá el próximo verano boreal.

Con el aumento de las temperaturas a nivel mundial, los científicos advierten que organizar el Mundial y otros torneos de fútbol en el verano del hemisferio norte se está volviendo cada vez más peligroso tanto para los jugadores como para los espectadores. Algunos sugieren que la FIFA podría tener que considerar ajustar el calendario del fútbol para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

“Cuanto más avancemos en la década, mayor será el riesgo sin considerar medidas más drásticas, como jugar en los meses de invierno y/o en latitudes más frescas”, dijo el profesor Piers Forster, director del Centro Priestley para Futuros Climáticos en Leeds, Inglaterra. "Me preocupa cada vez más que estemos a solo una ola de calor de una tragedia deportiva y me gustaría ver a los organismos rectores apoyarse en la ciencia del clima y la salud".

El fútbol de selecciones en junio y julio es una tradición que se remonta a la primera Copa del Mundo en 1930.

Desde entonces, el período de tres meses de junio, julio y agosto a nivel mundial se ha calentado en 1,05 grados Celsius (1,89 grados Fahrenheit), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mientras tanto, las temperaturas del verano europeo han aumentado en 1,81 grados C.

La tasa de calentamiento se ha acelerado desde la década de 1990.

Los científicos sobre la materia dicen que ese es un factor que debe considerarse al jugar deportes al aire libre de alta intensidad como el fútbol.

“Si quieres jugar al fútbol durante diez horas al día, tendrán que ser las horas de la madrugada y la noche, si no quieres que los jugadores y los aficionados mueran de golpe de calor o se enfermen gravemente por agotamiento por calor”, indicó la climatóloga Friederike Otto, del Imperial College de Londres, a The Associated Press en un correo electrónico.

FIFA se adapta

El calor extremo y las tormentas eléctricas impactaron en el ampliado Mundial de Clubes, disputado en 11 ciudades estadounidenses del 14 de junio al 13 de julio.

La FIFA se adaptó ajustando su protocolo de calor extremo para incluir pausas adicionales en el juego, más agua al lado del campo y enfriando los bancos de los equipos con ventiladores de aire y más sombra.

Aun así, el volante de Chelsea Enzo Fernández dijo que el calor lo mareó e instó a la FIFA a evitar los partidos por la tarde en la Copa del Mundo del próximo año.

El sindicato global de jugadores de fútbol, FIFPRO, ha advertido que seis de las 16 ciudades de la Copa del Mundo del próximo año están en "riesgo extremadamente alto" de estrés por calor.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó las preocupaciones sobre el calor el sábado, diciendo que el puñado de estadios del Mundial que están cubiertos se utilizarían para los partidos diurnos el próximo año.

El calor extremo podría convertirse en un desafío aún mayor en la siguiente Copa del Mundo en 2030, que será coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Los partidos están programados para jugarse en las tardes y primeras horas de la noche desde mediados de junio hasta mediados de julio. Los tres países ya han visto temperaturas superiores a los 40 grados C (muy por encima de los 100 Fahrenheit) este verano.

La FIFA minimizó el riesgo de calor en su evaluación interna de la candidatura para la Copa del Mundo de 2030, diciendo que "las condiciones climáticas son difíciles de predecir con el desarrollo actual del clima global y local, pero es poco probable que afecten la salud de los jugadores u otros participantes".

Agotamiento por calor

Los efectos físicos de jugar 90 minutos de fútbol bajo el sol directo durante la parte más calurosa del día pueden ser severos y potencialmente resultar en hipertermia, temperaturas corporales anormalmente altas.

“Cuando los jugadores experimentan hipertermia, también experimentan un aumento en la tensión cardiovascular”, dijo Julien Périard de la Universidad de Canberra. "Si la temperatura central aumenta excesivamente, puede ocurrir una enfermedad por calor por esfuerzo", lo que lleva a calambres musculares, agotamiento por calor e incluso a un golpe de calor potencialmente mortal".

Muchos eventos deportivos que se celebran en verano ajustan sus horarios de inicio a la madrugada o la noche para minimizar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, incluidos los maratones en los Juegos Olímpicos o los campeonatos mundiales de atletismo. Sin embargo, los partidos matutinos son inusuales en el fútbol, donde los horarios de los partidos de la Copa del Mundo a menudo se establecen pensando en las audiencias televisivas europeas.

Sería difícil para la FIFA evitar los partidos diurnos de la Copa del Mundo dado el apretado calendario de partidos, ya que el número de equipos participantes aumentará de 32 a 48 en 2026.

Replanteamiento del calendario

El calor se convierte principalmente en un problema cuando la Copa del Mundo se realiza en el hemisferio norte, porque junio y julio son meses de invierno en el hemisferio sur.

La FIFA se ha mantenido fiel a su calendario tradicional de junio-julio para la Copa del Mundo masculina, excepto en 2022 cuando trasladó el torneo a noviembre-diciembre para evitar el calor del verano en Qatar. Se espera algo similar cuando la vecina Arabia Saudí organice el torneo en 2034.

Sin embargo, mover la Copa del Mundo a otra parte del año es complicado porque significa que las poderosas ligas de fútbol de Europa deben interrumpir su temporada, afectando tanto a las ligas nacionales como a la Liga de Campeones.

La FIFA no respondió a las preguntas de AP sobre si se estaban considerando fechas alternativas para los mundiales de 2030 y 2034.

Cuándo y dónde programar la Copa del Mundo y otros eventos deportivos al aire libre probablemente se volverá más urgente a medida que el mundo continúe calentándose.

Los atletas e incluso las personas comunes que realizan actividades físicas básicas ahora están expuestos a un 28% más de riesgo de calor moderado o superior en 2023 que en la década de 1990, dijo Ollie Jay, profesor de la Universidad de Sídney que ha ayudado a dar forma a los protocolos para el Abierto de Australia en tenis.

“Esto es simbólico de algo más grande", dijo el científico climático Michael Mann de la Universidad de Pensilvania. "No solo el peligro e inconveniente para los aficionados y jugadores, sino la naturaleza fundamentalmente disruptiva del cambio climático cuando se trata de nuestra forma de vida actual”.

___

Seth Borenstein contribuyó desde Washington.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes