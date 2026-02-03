Cómo el cambio climático y la psicología hacen que esta ola de frío en EEUU se sienta tan dura

El clima brutalmente frío que ha azotado a la mayor parte de Estados Unidos durante los últimos 11 días no es algo sin precedentes. Solo se siente así.

El primer cuarto del siglo XXI fue inusualmente cálido según los estándares históricos, principalmente debido al cambio climático inducido por el ser humano, por lo que la prolongada ola de frío de este invierno es desconocida para muchas personas, especialmente para los más jóvenes.

Debido a que el frío ocurre con menos frecuencia, los estadounidenses lo están experimentando de manera más intensa ahora que en el pasado, explican varios expertos en clima y comportamiento. Pero cuanto más dure la actual ola de frío —las temperaturas bajo cero están prevista a continuar en muchos lugares—, más fácil debería ser tolerarla.

“Nos adaptamos, nos acostumbramos a las cosas. Por eso el primer bocado de un postre es mucho más satisfactorio que el vigésimo bocado", indicó Hannah Perfecto, quien estudia el comportamiento del consumidor en la Universidad de Washington en San Luis.

"Lo mismo ocurre con las experiencias desagradables: el primer día de una ola de frío es mucho más impactante para el sistema que el día 20”, agregó.

"Fuera de práctica"

Charlie Steele, un trabajador federal jubilado de 78 años en Saugerties, Nueva York, se considera un amante del clima frío. Ha salido en invierno vistiendo una camiseta y pantalones cortos, e incluso ha caminado descalzo en la nieve. Pero esta ola de frío es “mucho, mucho más fría que cualquier cosa que pueda recordar", dijo.

Los datos científicos respaldan la percepción de Steele.

Ha habido cuatro días menos de temperaturas bajo cero en Estados Unidos por año, en promedio, entre 2001 y 2025 que en los 25 años anteriores, según datos de Climate Central. Los datos de más de 240 estaciones meteorológicas también encontraron que los períodos de temperaturas bajo cero se han vuelto menos extendidos geográficamente y no han durado tanto, hasta este año.

En Albany, a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) de Steele, el cambio ha sido más pronunciado que el promedio nacional, con 11 días menos de temperaturas bajo cero en los últimos 25 años que en el cuarto de siglo anterior.

“Uno se queda fuera de práctica”, admitió Steele. “Uno se siente un poco adormecido en la complacencia”.

Para los menores de 30 años, es la semana más fría que han sentido

El cambio climático ha alterado a lo que la gente está acostumbrada, apuntaron varios climatólogos incluido Daniel Swain del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California.

“Es muy posible que para cualquiera menor de 30 años, en algunos lugares esta pueda ser la semana más fría de su vida”, señaló Swain.

Jennifer Francis, climatólogas en el Centro de Investigación Climática Woodwell en Falmouth, Massachusetts, dijo: “Los humanos se acostumbran a todo tipo de cosas: el ruido de la ciudad, el calor sofocante, las mentiras de los políticos y el frío invernal. Así que cuando llega una ola de frío ‘normal’, la sentimos más intensamente”.

Olvidamos lo frío que solía ser

La gente olvida cómo se siente el frío extremo después de solo dos a ocho años de inviernos más suaves, según un estudio de 2019 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Los estadounidenses han pasado por un período mucho más largo que eso.

En los últimos 30 años, la temperatura mínima diaria promedio en los Estados Unidos continentales ha caído por debajo de los menos 12 grados Celsius (10 grados Fahrenheit) 40 veces, según el meteorólogo Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Pero en los 30 años anteriores, ese umbral frío se alcanzó 124 veces.

“La gente ha olvidado lo frío que era en el siglo XX”, sostuvo Andrew Dessler, climatólogo de la Universidad de Texas A&M.

Su llamada de atención llegó a finales del mes pasado, cuando la temperatura mínima diaria promedio del país cayó por debajo de los 10 grados tres veces en una semana.

Independientemente de cómo se sienta, el clima extremadamente frío presenta peligros. Las personas y los vehículos resbalan en el hielo, la energía puede fallar, dejando a las personas congelándose en sus hogares, y las tormentas limitan la visibilidad, haciendo que el desplazamiento al trabajo o incluso realizar tareas básicas sea potencialmente peligroso. Han ocurrido más de 110 muertes relacionadas con las tormentas invernales y las temperaturas heladas desde enero.

Maneras de adaptarse al frío

A medida que los días fríos de este invierno se prolongan, la gente se adapta. Thomas Rutledge, psiquiatra de la Universidad de San Diego, indicó que las personas sacuden lo que él llama su “oxidación climática”.

Rutledge explicó lo que quería decir por correo electrónico, recordando el período hace décadas cuando vivía en Alaska. “Asumí que todos eran buenos conductores en condiciones invernales. ¿Cómo no podrían serlo con tanta práctica?" escribió. "Pero lo que observé anualmente fue que siempre había un gran aumento en los accidentes automovilísticos en Alaska después de que caía la primera gran nevada. En lugar de habilidades persistentes, parecía que los cuatro o seis meses de primavera y verano eran suficientes para que las habilidades de conducción invernal de las personas se oxidaran lo suficiente como para causar accidentes”.

Eso es Alaska. Esta ola de frío golpeó ciudades del sur como Dallas y Miami, donde no solo las personas no están acostumbradas al frío. Los servicios públicos y otras infraestructuras básicas tampoco están equipados para manejar el clima extremo, manifestó Francis del Centro de Investigación Climática Woodwell.

Aunque esta ola de frío puede parecer inusualmente larga para muchas personas, no lo es, según datos de 400 estaciones meteorológicas en todo Estados Unidos continental con al menos un siglo de registros, según lo rastreado por el Centro Regional del Clima del Sureste.

Solo 33 de estas estaciones meteorológicas han registrado suficientes temperaturas de menos 18 grados Celsius (bajo cero Fahrenheit) desde el comienzo de 2026 para estar en el 10% superior de los primeros 32 días más fríos de cualquier año en el último siglo.

Cuando Steele se mudó al Valle del Hudson siendo un niño en 1949, la temperatura mínima diaria promedio durante los 10 inviernos anteriores era de 9,7 grados centígrados bajo cero (14,6 grados Fahrenheit). En los últimos 10 años, la temperatura mínima diaria promedio fue de 6,2 grados centígrados bajo cero (20,8 grados Fahrenheit).

Cuando era más joven, Steele solía cazar en invierno y sentarse durante horas en rocas frías.

“Nunca podría hacer eso ahora”, aseguró. “Estoy oxidado. Estoy fuera de práctica”.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.