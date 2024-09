Como el único atleta palestino en los Paralímpicos, Aldeeb sabe que representa a toda Gaza

PARÍS (AP) — Fadi Aldeeb terminó sus competencias casi al inicio de los Juegos Paralímpicos. Ha dedicado el resto de su tiempo para hablar.

Como el único atleta de la delegación palestina en los Paralímpicos, Aldeeb asegura que carga con la especial responsabilidad de representar a todos los palestinos en Gaza, Cisjordania y el resto del mundo, mientras intenta no pensar en su propia situación.

“Soy su voz y quiero hablar, hablar, hablar”, dijo el nativo de Gaza en una entrevista esta semana con The Associated Press.

Aldeeb, de 40 años y quien utiliza una silla de ruedas, fue el abanderado palestino en la ceremonia de inauguración dos días antes de que terminara último en el lanzamiento de bala masculino para atletas sentados, con la mejor distancia de la temporada de 8,81 metros.

El búlgaro Ruzhdi Ruzhdi, quien ganó con un récord mundial regresó a Bulgaria tras conquistar el oro, pero Aldeeb se quedó en la Villa Paralímpica y se ha dedicado a hablar con la prensa de la desesperada situación en su nación tras la ofensiva israelí en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre en donde fallecieron cerca de 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de que tomaron 250 rehenes.

Tras 11 meses de combate, han fallecido más de 40.000 palestinos, según fuentes médicas locales y ha desplazado a casi toda la población de Gaza de 2,3 millones de habitantes.

Aldeeb, quien también juega baloncesto profesional en Francia, reveló que perdió a su hermano menor el 6 de diciembre cuando el edificio en el que se encontraba su familia en el vecindario de Shijaiyah fue bombardeado.

Además, contó que no ha visto a su esposa e hijo en casi dos años debido a que continúan en Turquía, a donde se mudó en el 2016 para jugar baloncesto. No pueden obtener una visita para unírsele en Francia y él no puede ir con ellos a Turquía sin pasar primero por Gaza.

Aldeeb desea ver crecer la delegación palestina en los Paralímpicos y Olímpicos.

“Tenemos en Gaza algo que el mundo no tiene —el tipo de jugadores, el tipo de atletas. Lo que necesitan son pequeños programas. No te imaginas lo que pueden hacer”, indicó. “Espero que tengan la oportunidad antes de que los maten”.

Jack Leo, estudiante del programa del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia, contribuyó con el reporte.

