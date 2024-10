Cómo el voto anticipado en EEUU se volvió tan extendido y tan politizado

WASHINGTON (AP) — Los votantes de Estados Unidos tuvieron mucho que debatir en las elecciones de 1972, pero acordaron por abrumadora mayoría que, cuando llegara el momento de votar, lo harían en persona el día de las elecciones.

El acto de votar fue en gran medida una experiencia comunitaria ese año, cuando aproximadamente el 95% de los votantes acudieron a sus centros de votación locales, rellenaron y entregaron sus papeletas en persona en un solo día, según una encuesta del censo de la época.

Esa cifra se reduciría gradualmente en los 50 años siguientes, a medida que los estados fueron ofreciendo a los estadounidenses más opciones sobre cómo y cuándo votar.

Para 2022, solo alrededor de la mitad del electorado votó en las urnas el día de las elecciones. La proporción de personas que votaron antes de ese día de las elecciones se disparó a más del 70% en 2020, y los votos emitidos por correo superaron a los emitidos el día de las elecciones por primera vez en la historia. Ese año, muchos estados promulgaron medidas de emergencia para ampliar temporalmente las opciones de voto por correo para proteger a los votantes de la propagación del COVID-19.

“Hemos seguido una tendencia al alza del voto anticipado conforme más estados han adoptado opciones de voto anticipado y los votantes las han aceptado”, explicó el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida Michael McDonald, que monitorea la participación electoral y el voto anticipado. “Eso se ha traducido en una mayor proporción de votos anticipados emitidos en cada ciclo electoral”.

Durante la mayor parte de ese tiempo, el voto anticipado fue una característica no partidista de las elecciones, pero durante y desde las elecciones presidenciales de 2020 se abrió un profundo abismo entre los partidos en torno al voto anticipado.

Votar antes de la jornada electoral es mucho más habitual hoy que hace unos 50 años. Sin embargo, esta práctica está muy politizada, puesto que ya se está votando para las elecciones presidenciales de 2024.

El voto anticipado se refiere a la gama de opciones que tiene la gente para votar antes del día de las elecciones, ya sea por correo o en persona en un centro electoral.

El término “voto anticipado” puede referirse colectivamente a todas las votaciones que tienen lugar antes del día de las elecciones. A veces se refiere explícitamente a los votos emitidos en persona en las oficinas electorales locales o en los centros de votación antes del día de las elecciones.

Para evitar confusiones, The Associated Press suele utilizar términos como “voto anticipado” o “voto previo al día de las elecciones” para referirse a esa categoría más amplia y “voto anticipado en persona” para la más restringida. “Voto en ausencia” suele referirse a los votos emitidos por correo.

El voto anticipado incluye tanto el voto por correo como el voto en persona realizado antes de la jornada electoral.

El voto anticipado en persona tiende a imitar la experiencia de votar en persona el día de las elecciones, tanto por el tipo de equipo de votación utilizado como por los lugares que sirven de centros de votación. La principal diferencia es que la votación se realiza antes de la jornada electoral. La duración de los periodos de votación anticipada en persona puede variar de un estado a otro.

El voto por correo puede dividirse a su vez en al menos dos categorías más pequeñas: “voto en ausencia sin excusa”, en el que cualquier votante puede solicitar un voto por correo por cualquier motivo, y “voto en ausencia con excusa”, en el que sólo pueden votar por correo los votantes que tengan una justificación válida por la que no puedan votar en persona el día de las elecciones.

Pedir una excusa válida para emitir un voto en ausencia –como un viaje o una enfermedad– solía ser la norma en la mayoría de los estados. En la actualidad, un reducido número de estados sigue exigiendo a los votantes que presenten una justificación autorizada.

Una tercera categoría de voto por correo es un híbrido entre el voto por correo y el voto anticipado en persona: el voto por correo en persona, en el que el votante presenta (y a veces rellena) una papeleta de voto por correo en persona en una oficina electoral.

Un pequeño pero creciente número de estados celebran sus elecciones predominantemente por correo. Esos estados, más algunos otros y el Distrito de Columbia, envían automáticamente una papeleta a cada votante registrado.

Las variantes del voto en ausencia y del voto realizado a lo largo de varios días han formado parte de las elecciones estadounidenses desde la fundación de la nación. El sistema actual de voto por correo y voto anticipado en persona echó raíces hace más de un siglo. En 1921, Luisiana allanó el camino para un sistema formalizado de voto anticipado en persona cuando su constitución especificó que “la asamblea legislativa podrá establecer un método por el que se permita el voto en ausencia que no sea por correo”.

El voto por correo es aún más antiguo, pero relativamente pocos votantes podían aprovecharlo en 1972. Sólo dos años después, Washington se convirtió en el primer estado del país en permitir a cualquier votante solicitar un voto por correo independientemente de cuál fuera el motivo.

En 2005, más de la mitad de los estados habían adoptado el voto en ausencia sin excusa. En la actualidad, sólo Alabama, Mississippi y Nueva Hampshire no ofrecen ni voto anticipado en persona ni voto en ausencia sin excusa.

Sí, pero no siempre fue así.

A partir de 1972, el voto anticipado fue ganando popularidad tanto en los estados controlados por los demócratas como en los controlados por los republicanos. Aunque en algunos estados existía una división partidista que a veces variaba de unas elecciones a otras, los sondeos de Gallup muestran que a nivel nacional hubo poca división partidista en el voto anticipado entre 2004 y 2016. Pero la encuesta mostró que los planes de los votantes de utilizar el voto anticipado discreparon marcadamente según las líneas partidistas en las elecciones presidenciales de 2020.

La encuesta VoteCast de AP sobre el electorado de 2020 encontró un resultado similar, con detalles adicionales sobre cómo la selección del método de voto dividió al electorado. Alrededor de dos tercios de los votos emitidos por correo en esas elecciones fueron para el demócrata Joe Biden, frente a alrededor de un tercio para el presidente republicano Donald Trump. En cambio, Trump obtuvo cerca de dos tercios de los votos presenciales el día de las elecciones, frente a aproximadamente un tercio para Biden.

En cuanto al voto anticipado en persona, se registró un empate casi total, con una ligera ventaja para Trump.

Biden obtuvo mejores resultados entre los que votaron antes del día de las elecciones, especialmente entre los que lo hicieron por correo, incluso en muchos estados en los que Trump ganó por un amplio margen, según mostró VoteCast.

“Se trata de un fenómeno nacional generalizado”, dijo McDonald.

Estos patrones continuaron en las elecciones de mitad de mandato de 2022, en las que los demócratas representaron la mayor parte de los votantes por correo, los republicanos emitieron la mayor parte del voto el día de las elecciones y mantuvieron una pequeña ventaja en el voto anticipado en persona.

McDonald señaló que, antes de 2020, el comportamiento de los partidos en las votaciones previas a la jornada electoral era el contrario.

“Las personas que votaban por correo solían ser más republicanas que las que emitían el voto anticipado en persona”, dijo, pero esas pautas “se trastocaron de repente” durante la pandemia.

Durante las elecciones de 2020, Trump menospreció, politizó y socavó repetidamente el voto por correo, llegando incluso a bloquear la financiación del Servicio Postal de Estados Unidos para frustrar su capacidad de procesar los votos por correo que, según afirmó sin pruebas, eran susceptibles de manipulación generalizada.

Los mensajes de Trump sobre el voto por correo han sido algo incoherentes. A veces ha dicho que el “voto en ausencia” es “bueno”. Pero también ha afirmado que el voto por correo es propicio al fraude, lo que no se ve corroborado por las décadas de votación por correo llevadas a cabo en todos los estados. El propio Trump ha votado por correo en múltiples ocasiones, incluso en las primarias de 2020.

La retórica de Trump parece haber mermado la confianza de los republicanos en el voto por correo. Una encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research realizada en 2023 reveló que el 58% de los republicanos no confiaba mucho o no confiaba en absoluto en que los votos por correo se contaran con precisión, frente al 32% en 2018. Entre los demócratas, la confianza en el recuento de los votos por correo aumentó, pasando del 28% que se declaraba muy o extremadamente confiado en 2018 al 52% en 2023.

“Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla 2024 antes de hacer afirmaciones definitivas sobre lo que nos dice el voto anticipado” sobre las elecciones, dijo McDonald.

En algunos estados, el voto en ausencia empezó ya a mediados de septiembre, y más de la mitad de los estados habían iniciado algún tipo de votación para el 1 de octubre.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

