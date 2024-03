VENTURA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--mar. 20, 2024--

El profesor de matemáticas de secundaria Bobby Trunz siempre tiene unas cuantas guitarras en su mesa, y cuando los alumnos le preguntan por qué, los invita a unirse a su clase de guitarra para principiantes.

"No intento convertir a nadie en músico. Mi objetivo es enseñarles un pasatiempo divertido que pueden hacer en cualquier sitio y que no cuesta mucho", dice Trunz. "Después de las primeras clases y de los dedos doloridos, aprenden que pueden divertirse y ser muy creativos".

Trunz enseña en Learn4Life, una red de más de 80 institutos públicos gratuitos que ofrece una educación personalizada y un horario flexible. La mayoría de sus alumnos necesitan atención personalizada tras haber tenido problemas en su anterior centro o necesitan flexibilidad para poder trabajar o cuidar de su familia.

"Las escuelas de todo el mundo se enfrentan al reto de mantener el interés de los adolescentes", afirma. "Las clases divertidas como la música y la sensación de logro al aprender una nueva habilidad son tremendos motivadores".

Chandler B., estudiante de segundo curso de Learn4Life en Ventura, California, admite que las matemáticas no son su asignatura favorita, así que Trunz lo animó a venir a las clases de guitarra para principiantes.

"Al principio fue difícil, pero ahora es muy divertido y hace que venir al colegio sea más interesante", dice Chandler. "He aprendido cómo las matemáticas y la música tienen muchas de las mismas habilidades, como la paciencia, la resolución de problemas y la repetición. Cuando estoy en casa y me aburro, tocar la guitarra hace que mi cerebro trabaje. Es mucho más productivo que hacer scroll en mi teléfono".

Marzo es el Mes de la Música en Nuestras Escuelas, que hace hincapié en el profundo impacto que la música tiene en los estudiantes a lo largo de toda su vida. Trunz aplaudió a Kris Bowers, codirector del corto documental ganador del Oscar, The Last Repair Shop, cuando dijo en su discurso de aceptación: "La música no es solo crear músicos increíbles, es crear seres humanos increíbles".

Eso es exactamente lo que Trunz intenta hacer por sus alumnos.

Aunque muchos estados obligan a las escuelas a ofrecer educación artística y musical en los cursos 1.º a 12.º, la matriculación en música es inferior al 50 % y, en California, solo el 14 % de los alumnos participan en programas musicales, según el Arts Education Data Project. Las escuelas con programas de música tienen mayores índices de asistencia y graduación que las que no los tienen. 1

Chandler practica la guitarra entre seis y diez horas a la semana, y ha escrito algunas canciones y actuado para sus compañeros. "Fue un poco desesperante, pero parece que les gusta mi música". Sus consejos para otros estudiantes: "Sin duda es difícil al principio, pero aguanta y se hace más fácil. Tengo la guitarra a la vista, así que me apetece cogerla y tocar cuando estoy aburrido".

Después de graduarse, Chandler planea alistarse en las Fuerzas Aéreas para convertirse en mecánico de aviones. Quiere continuar su formación musical. "Escribir y tocar música siempre formará parte de mi vida".

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

