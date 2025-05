Cómo evitar los cargos por pagos atrasados a tarjetas en EEUU tras eliminarse ley que fijaba un tope

NUEVA YORK (AP) — Un juez de Texas anuló este mes una norma del gobierno estadounidense que habría establecido un tope de 8 dólares para los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ultimó la norma el año pasado, parte de los empeños del gobierno del presidente Joe Biden para eliminar lo que llamó cargos basura. Los tribunales la pusieron en pausa antes de que pudiera entrar en vigor.

En ese momento, la CFPB estimó que las familias estadounidenses habrían ahorrado más de 10 mil millones de dólares anuales en cargos por pagos atrasados si se hubiera puesto un tope de 8 dólares a esas cuotas, significativamente menos que el promedio de 32 dólares.

Algunos bancos y grupos del sector argumentaron que la norma no les permitía a los emisores de tarjetas cobrar cargos lo suficientemente altos como para disuadir los pagos atrasados y desalentar repeticiones en los incumplimientos.

El juez de Texas emitió su fallo un día después de que un grupo de destacadas asociaciones del sector y la CFPB en el gobierno del presidente Donald Trump anunciaran que habían llegado a un acuerdo para anular la norma.

A continuación presentamos lo que hay que saber sobre los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito:

¿Cuál es el cargo promedio por pago atrasado a tarjeta de crédito?

El cargo promedio por pago atrasado para los principales emisores de tarjetas ha aumentado constantemente desde la década de 2010, pasando de 23 dólares a finales de 2010 a 32 dólares en 2022, según la CFPB. La empresa WalletHub, que rastrea datos financieros, encontró que el cargo promedio por pago atrasado en 2025 es de 30,50 dólares, y el máximo es de 41 dólares.

Un estudio del organismo activista Consumer Reports de septiembre de 2023 estimó que 1 de cada 5 adultos estadounidenses —aproximadamente 52 millones de personas— pagaron un cargo por pago atrasado a tarjeta de crédito el año anterior. Las personas con ingresos más bajos pagan cargos proporcionalmente más altos, según la CFPB, y la carga más pesada recae sobre las comunidades de color y aquellos que viven al día.

¿Cómo pueden los consumidores evitar los cargos?

Inscribirse en el pago automático para sus tarjetas de crédito puede ayudarle a evitar realizar pagos atrasados, y hay algunas tarjetas de crédito que no cobran ningún cargo por pagos atrasados (aunque es importante tener en cuenta que estas tarjetas pueden tener otras estructuras de cargos o penalizaciones, o tasas de interés más altas).

La tarjeta Citi Simplicity y la tarjeta Apple no cobran cuotas por pagos atrasados, y Discover ofrece una tarjeta que automáticamente exime el primer cargo por pago atrasado.

Es posible también apelar los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito cobrados por su compañía si se le llama directamente. A menudo las empresas anulan los cargos, especialmente si es su primer pago atrasado.

Usted también podría considerar realizar pagos en los saldos de sus tarjetas de crédito durante el mes. Con ello habrá pagado más del saldo para cuando venza el monto, y el mantener su saldo bajo en relación con su límite de crédito puede mejorar su puntaje crediticio.

Si tiene problemas para que el dinero le alcance hasta fin de mes, puede preguntarle a sus emisores de crédito con relación a programas sobre condiciones de vida difíciles. En general, estos están disponibles para personas afectadas por pérdida de empleo, enfermedad u otros problemas médicos, desastres naturales u otras emergencias.

¿En qué consistía la norma de la CFPB sobre el tope a los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito?

Ante la preocupación de que las compañías de tarjetas de crédito estuvieran construyendo un modelo de negocio basado en altas penalizaciones, el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito de 2009 (Ley CARD, por sus siglas en inglés), la cual les prohibió a las compañías cobrar cargos excesivos por efectuar pagos atrasados, y también estableció protecciones al consumidor y que la publicidad fuese más clara.

En 2010, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal votó para emitir una regulación que implementara la Ley CARD, que decía que los bancos sólo podían cobrar cuotas para recuperar los costos relacionados con el pago atrasado.

Sin embargo, la norma incluía una "disposición de inmunidad" que les permitía a algunos bancos cobrar 25 dólares por el primer pago atrasado y 35 dólares por pagos atrasados subsiguientes, ajustados cada año para la inflación. Posteriormente esas cantidades crecieron a 30 y 41 dólares.

Después de una revisión de los datos del mercado, la CFPB finalizó una norma que habría limitado los cargos por pagos atrasados a 8 dólares y puesto fin a los ajustes automáticos por la inflación. Con base en registros analizados por esa agencia, un cargo de 8 dólares por pago atrasado sería suficiente para que los emisores de tarjetas, en promedio, cubrieran los costos de cobranza incurridos a consecuencia de pagos atrasados.

¿Cómo han respondido los grupos bancarios a la decisión del tribunal?

Grupos del sector, incluida la Asociación de Banqueros con Servicios para el Consumidor, la Asociación Estadounidense de Banqueros, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y otros, indicaron que acogieron con beneplácito la decisión del tribunal de eliminar el tope.

Los grupos señalaron que una consecuencia de la norma habrían sido tasas de interés más altas y un menor acceso al crédito para los titulares de tarjetas. Los grupos también dijeron que la norma habría "reducido incentivos importantes para que los consumidores gestionen sus finanzas".

La CFPB ha estimado que los bancos obtienen aproximadamente 14 mil millones de dólares al año por el cobro de cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito.

¿Cómo han respondido los defensores del consumidor?

Horacio Méndez, presidente y director general del Instituto Woodstock —una organización que procura promover la equidad económica— considera que el fallo es un "golpe devastador".

"Al desechar la norma de sentido común de la CFPB para limitar estos cargos depredadores por pagos atrasados —algunos de ellos incluso de 41 dólares— un juez federal está poniendo a las empresas por encima de la vida de los consumidores cotidianos", denunció. “La norma de la CFPB surgió a partir de evidencia clara: el sector de las tarjetas de crédito estaba utilizando cargos inflados por pagos atrasados para que fuesen un motor de ganancias, obligando a que familias con menor reserva financiera paguen”.

Méndez señaló que, aunque los consumidores han llegado a prever que habrá cargos por ciertos servicios, dichos cargos no necesitan ser punitivos para ser efectivos.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para realizar reportajes educativos y explicativos que pretenden mejorar la alfabetización financiera.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.