Como: Fàbregas feliz, pero cauto

"Tenemos que seguir desarrollando esta mentalidad de campeones, de equipo ganador que puede hacerlo jugando cada tres días", destacó el técnico del Como, que el sábado había superado por 1-0 de local a Udinese y desplazó a Juventus y a Roma por mejor diferencia de goles para meterse de lleno (con la misma cantidad de partidos que ambos) en zona de clasificación a la próxima Champions.

Juventus y Roma visitaban más tarde a Sassuolo y a Lecce, respectivamente, por la decimonovena fecha, pero Como tiene pendiente un partido de la decimosexta jornada que recuperará en su estadio frente a Milan, por la participación de este último en la Supercopa de Italia que se disputó en Riad, Arabia Saudita, y consagró campeón a Napoli.

"Hoy jugamos a un ritmo que puso en dificultades a Pisa, un equipo muy sólido que mereció mejor suerte en algunos partidos y debería tener algún punto más en la tabla", destacó Fabregas al aludir a los entrenador por Alberto Gilardino, que cierran las posiciones con 12 unidades, las mismas que Hellas Verona y Fiorentina, que lo preceden.

Con apenas una victoria y ahora nueve derrotas y aunque queda toda una rueda por jugarse, el objetivo de Pisa de mantenerse en la máxima categoría a la que apenas regresó resulta complicado, aunque Fabregas considera que "no será fácil para ningún rival superarlo en este estadio".

"Son pocos los equipos que pueden venir al Arena Garibaldi y llevarse un triunfo holgado", destacó, al explicar que "ganar siempre es difícil y más aún en el campeonato italiano" y elogiar al francés Maxence Caqueret, "que ingresó y cambió el partido", dijo, aún cuando cometió una falta contra su compatriota Mehdi Léris que el árbitro Luca Pairetto sancionó con penal para Pisa.

Por suerte para él, el angoleño M'Bala Nzola remató débil desde los 12 pasos y le permitió al también francés Jean Butez mantener el cero en su valla a los 84' de un duelo que Como ganaba con goles del argentino Máximo Perrone a los 68' y del griego griego Anastasios Douvikas a los 75'.

Sería el primero de los dos que celebró esta tarde Douvikas, que sentenció el pleito de penal en el quinto minuto adicionado al tiempo reglamentario y de quien Fabregas destacó: "Es cada vez más decisivo y resulta fundamental en los momentos en los que nos falta dar el salto en la ofensiva".

El español no se olvidó de felicitar a Butez, no sólo por haber atajado el penal de Nzola sino porque -afirmó- "es un gran arquero que está muy subestimado no solamente en Italia".

Gilardino, en cambio, no podía ocultar su decepción tras la novena derrota de Pisa en el campeonato y pareció apuntar al angoleño (que volvía tras disputar la Copa Africana de Naciones y de cumplir con una sanción) como responsable en parte de la derrota.

"Nzola debe decidir qué quiere hacer con su carrera", comentó al anticipar que "en los próximos días evaluaremos su continuidad con los dirigentes" y destacar que "necesitamos de jugadores con actitud y comprometidos a luchar hasta el final".

"Los que confeccionaron este calendario -continuó- no fueron muy contemplativos porque estamos jugando cada tres días y pagando el precio de tener un plantel corto, por efecto de las lesiones", afirmó Gilardino, quien espera por la llegada de refuerzos en el mercado de pases para intentar enderezar el rumbo en el campeonato.

Sin embargo, consideró que a Pisa "le está faltando sumar puntos, pero no juego para dar pelea por la permanencia. Debemos seguir creyendo hasta la última fecha, pero precisamos sumar gente que se sume a esa causa", explicó, al lamentar que su equipo haya "desperdiciado las ocasiones que genera, un aspecto en el que debemos trabajar", aclaró. (ANSA).