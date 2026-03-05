Como: Fábregas planea alinear a Nico Paz contra Cagliari

La prensa italiana publicó que Nico Paz, de 21 años, perdió su lugar como titular contra Lecce porque llegó tarde a la cena del plantel previa al partido, pero Fábregas lo incluyó a los 64' del duelo disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El entrenador español volvió a incluir a Nico Paz como titular en el partido que Como igualó 0-0 el pasado martes 3 como local contra Inter por la ida de su llave de semifinales de la edición número 79 de la Copa Italia, cuya revancha se jugará a fines de abril.

Fábregas también planea alinear a Marc-Oliver Kempf contra Cagliari pese a que el zaguero alemán debió ser reemplazado durante el descanso contra Lecce por un problema de cadera que le impidió entrenarse antes del partido contra Inter.

"Ya no hablo del último partido, ya pasó. Ahora dejémoslo de lado, esperemos el momento oportuno. Contra Cagliari es un partido muy importante para nosotros. Estamos mejorando y queremos seguir así. Es el último partido de un camino en el que no esperábamos jugar un partido cada cuatro días durante 63 días", reconoció Fábregas.

"Contra Cagliari espero un partido muy similar al de la ida.

Conozco muy bien a (Fabio) Pisacane, está haciendo un gran trabajo en Cagliari. Esperamos aprovechar nuestras ventajas, intentar llevarnos los 3 puntos a casa", agregó el DT español del Como, que marcha quinto con 48 puntos, dieciocho más que su rival de la fecha 28 de la Serie A.

"Tenemos que ganar el partido dado el calendario, siempre encontrando una solución. Confío en todos, y cualquiera puede jugar o entrar durante el partido. Quizás haya otros que estén más preparados y tengan las características adecuadas. Ya lo hemos demostrado y podemos volver a hacerlo el sábado", completó Fábregas. (ANSA).