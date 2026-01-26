¿Cómo funciona el protocolo "calores extremos" en el Abierto de Australia?"

Activado el sábado por primera vez en la quincena, el "protocolo calores extremos" del Abierto de Australia volverá a entrar en vigor este martes, con temperaturas que rondarán los 40ºC, informaron los organizadores del torneo.

- Escala de cinco niveles -

Disputado en pleno verano en el hemisferio sur, el Abierto de Australia sufre a menudo días de calor sofocante.

Los organizadores del primer Grand Slam de la temporada introdujeron en 2019 un "protocolo de calores extremos" basado en una "escala de estrés térmico" de cinco niveles.

El objetivo de estos dispositivos es "proporcionar las condiciones de juego equitativas para todos los jugadores" y "minimizar el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor".

El nivel de estrés térmico que sienten los jugadores se mide en una escala de 1 a 5, calculada en función de cuatro factores: la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento y el calor de la radiación solar.

En el primer nivel de la escala de estrés térmico las condiciones de juego no requieren de una vigilancia especial.

En el nivel 2, se recomienda un "aumento de la hidratación", con la puesta en marcha de "estrategias de enfriamiento" de la temperatura corporal en el nivel 3.

Cuando el índice de estrés térmico alcanza el 4, deben tomarse "pausas prolongadas", mientras que el juego quedará suspendido de alcanzarse el nivel máximo de la escala.

- Con o sin techo -

Sea cual sea la pista en la que se esté jugando, un partido es interrumpido cuando el índice de estrés térmico alcanza 4,6 sobre 5 para la competición de tenis en silla de ruedas, 4,7 sobre 5 para los torneos júniors y 5 para los torneos de individual en mujeres y hombres.

En las tres pistas principales en Melbourne (Rod Laver, Margaret Court y John Cain), el juego se reanuda en cuanto el techo retráctil se cierra y se pone en marcha el aire acondicionado.

El vigente campeón Jannik Sinner (N.2 del mundo), sufrió el sábado ante el estadounidense Eliot Spizzirri en tercera ronda, y tuvo que disputar los dos primeros sets al aire libre antes de bascular el partido a su favor una vez se cerró el techo de la Rod Laver Arena.

En caso de que el límite de estrés térmico sea alcanzado en las pistas anexas, el juego es suspendido hasta que el árbitro considere las condiciones propicias para la reanudación del partido.

En cumplimiento de esa norma los partidos al aire libre fueron suspendidos cerca de cinco horas el sábado.

El árbitro debe informar a los jugadores de la reanudación del partido al menos media hora antes.

Cuando el índice de estrés térmico alcanza 4 sobre 5 (3,9 en júniors y 3,6 para el tenis en silla de ruedas), los partidos no se suspenden pero los jugadores tienen derecho a una pausa para refrescarse al final del segundo set en categoría femenina y al final del tercero para los hombres.

- ¿Qué consecuencias para el martes? -

La jornada del martes tendrá como principales atractivos los cuatro primeros cuartos de final entre los torneos individuales masculino y femenino.

Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Coco Gauff volverán a saltar a la pista y todos ellos disputarán sus respectivos partidos en la Rod Laver Arena (a partir de las 11H30 locales (00H30 GMT), dotada de techo retráctil.

Queda por conocerse si el índice de estrés térmico alcanzará el nivel 5 el martes, y en ese caso, cuántos sets disputarán las estrellas del circuito al aire libre antes de que el cierro se interponga entre el cemento y el cielo.

Las previsiones meteorológicas indican que el mercurio podría alcanzar los 40°C.

Más allá de los cuatro primeros cuartos de final, cerca de sesenta partidos (júniors, silla de ruedas, leyendas) están programados para el martes en las pistas anexas, todos ellos susceptibles de ser interrumpidos por el calor.

La organización ya decidió aplazar un día el inicio del torneo en silla de ruedas.