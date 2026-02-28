¿Cómo funciona el sistema teocrático de poder de Irán?

28 feb (Reuters) - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió el sábado en ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, de acuerdo al presidente Donald Trump, algo que, de confirmarse, podría poner en peligro la continuidad del régimen clerical en la república islámica.

La complejidad del sistema de gobierno iraní, la naturaleza ideológica de su base de apoyo y el poder de la Guardia Revolucionaria hacen difícil predecir lo que podría suceder de ahora en más.

A continuación, se explica cómo se supone que funciona el sistema, cómo se podría elegir a un nuevo líder supremo y cómo el ataque a Irán podría haber cambiado la ecuación:

¿QUIÉN PODRÍA SUCEDER A JAMENEI COMO LÍDER SUPREMO? El líder supremo debe ser un clérigo según el sistema iraní de vilayat-e faqih: tutela del jurista islámico. La teoría sostiene que, hasta el regreso del duodécimo imán chiíta, desaparecido en el siglo IX, el poder en la tierra debe ser ejercido por un clérigo venerable.

Bajo Jamenei y su predecesor, el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder supremo tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, pero el sistema nunca se ha enfrentado a un reto semejante.

La influencia de Jamenei se ha ejercido a menudo a través de sus asesores más cercanos. Pero tras los ataques del sábado, no está claro cuántos de esos altos cargos han sobrevivido.

Jamenei, de 86 años, nunca nombró públicamente a un sucesor y no está claro quién podría sustituirlo si se confirma su muerte.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, ha sido considerado en ocasiones como un posible candidato, pero su destino tampoco está claro. El nieto de su predecesor, Hassan Jomeini, ha sido otro, al igual que algunos clérigos de alto rango.

Ninguna de las figuras restantes goza de la reputación o la influencia de Jamenei, y cualquier sucesor podría tener dificultades para dominar a poderosos grupos de interés, como la Guardia Revolucionaria o los principales consejos clericales.

¿PERSISTIRÁ LA TEOCRACIA EN IRÁN? La élite clerical de Irán controla poderosos organismos que extienden su influencia por todo el sistema político.

La Asamblea de Expertos, compuesta por ayatolás de alto rango elegidos cada ocho años, es el organismo que nombra al líder supremo. La Constitución también le otorga el poder de cuestionar e incluso destituir a un líder, pero nunca lo ha hecho.

En la práctica, la elección probablemente la harían las figuras más importantes de la República Islámica y luego la aprobaría la asamblea. Pero con la confirmación de la muerte de algunos de los principales líderes de la Guardia Revolucionaria, no está claro quién influiría en la decisión.

El Consejo de Guardianes, nombrado en parte por el líder y en parte por el jefe del poder judicial, puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento y descalificar a los candidatos electorales, un mandato que se ha utilizado para bloquear a los posibles críticos de Jamenei.

Irán sigue las interpretaciones chiitas de la ley islámica y sus jueces son también clérigos bajo un jefe del poder judicial nombrado por Jamenei. El actual jefe, Gholamhossein Mohseni Ejei, fue sancionado por Occidente por la violenta represión de los manifestantes en 2009, cuando era ministro de Inteligencia.

Otros clérigos influyentes son el exjefe del poder judicial Sadiq Larijani, hermano del asesor de Jamenei Ali Larijani; el miembro de la Asamblea de Expertos Mohsen Araki; y el líder de la oración del viernes en Teherán, Ahmad Khatami.

¿QUÉ PAPEL PODRÍA DESEMPEÑAR LA GUARDIA REVOLUCIONARIA? A diferencia del ejército, que depende del Ministerio de Defensa del gobierno electo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responde directamente al líder supremo.

Su comandante, Mohammed Pakpour, fue asesinado el sábado, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Formado poco después de la revolución, el papel del IRGC en la defensa del sistema islámico se amplió considerablemente durante la guerra con Irak de 1980-88 y ahora es la sección más fuerte y mejor equipada de las fuerzas armadas iraníes.

A lo largo de las décadas, la Guardia ha ampliado su influencia en el mundo de la política y los negocios, ganando poder tanto en el país como en el extranjero.

La Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia, ha encabezado la estrategia regional de Irán de apoyar a los grupos chiítas afiliados en todo Oriente Medio, sobre todo en el Líbano e Irak.

Esa estrategia se vio muy afectada por el asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, en un ataque aéreo en Irak en 2020, y por el bombardeo de Israel contra Hezbolá en el Líbano en la guerra de 2024.

La milicia Basij, una fuerza paramilitar a tiempo parcial bajo el control de la Guardia Revolucionaria, se utiliza a menudo para sofocar las protestas dentro de Irán.

Desde principios de la década de 2000, el poder económico de la Guardia ha crecido gracias a que su empresa contratista Khatam al-Anbiya ha obtenido proyectos por valor de miles de millones de dólares en el sector del petróleo y el gas de Irán.

El carácter selectivo de los ataques israelíes contra altos mandos de la Guardia ha suscitado dudas sobre la posible infiltración de los servicios de inteligencia occidentales en las altas esferas del cuerpo.

Aun así, es probable que el cuerpo desempeñe un papel importante en lo que suceda a continuación en la República Islámica.

¿POR QUÉ IRÁN TAMBIÉN TIENE ELECCIONES? Los iraníes eligen un presidente y un Parlamento para mandatos de cuatro años. El mandatario nombra un gobierno que se encarga de la política diaria dentro de los parámetros permitidos por el líder supremo.

Durante los primeros años de la República Islámica, las votaciones contaron con una participación masiva. Sin embargo, las restricciones del Consejo de Guardianes a los candidatos, un resultado electoral muy controvertido en 2009 y la supremacía de los sectores no elegidos del Estado minaron la fe en la política electoral.

El presidente Masoud Pezeshkian, considerado moderado, fue elegido en 2024, derrotando a un destacado partidario de la línea dura. Israel afirmó que él también había sido blanco de los ataques del sábado y no hubo confirmación más tarde ese mismo día sobre su estado.

(Escrito por Angus McDowall; editado en español por Javier Leira)