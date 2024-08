¿Cómo funciona la cabeza de 'Mondo' Duplantis cuando salta?

El lunes, el sueco Armand Duplantis aspirará a un segundo título olímpico y podría intentar mejorar por novena vez el récord del mundo del salto con garrocha, superando los 6,25 metros en el Estadio de Francia.

El pasado diciembre en Mónaco, Duplantis habló con la AFP sobre las diferentes fases de sus saltos, que ya han marcado una época en el atletismo y que seguramente sigan haciéndolo durante años:

1. Antes de empezar

"Ahí sé que tengo que estar cerca de la perfección y conseguir el mejor salto posible. Así que intento animarme, repetirme que tengo que conseguir el mejor salto. Así que voy hasta el principio de la pista de impulso, realizo una gran inspiración y visualizo en mi cabeza qué quiero hacer, me visualizo consiguiéndolo, superando la barra. Y entonces me digo que allá vamos. Nada técnico, solo palabras para motivarme. A veces los astros están alineados y cuando eso sucede sabes que todo va a ir bien, que todo es fácil".

2. La carrera de impulso

"Eso es una cuestión de sensaciones. Conozco las sensaciones que tengo que tener y trato de encontrar el ritmo adecuado para llegar lo mejor posible. Pero creo que lo mejor es simplemente tener confianza. Cuando realizo mis mejores saltos es cuando dejo que todo vaya libremente, de manera fluida, sin buscar hacerlo todo bien o sin pensar demasiado en ello. Puedes dudar, pero intento ser agresivo, ir al máximo, hacer las cosas menos complicadas, correr simplemente. Después de todos estos años conozco bien las sensaciones y cómo mi cuerpo se mueve naturalmente".

3. El despegue

"El momento de impacto [de la garrocha en el punto de apoyo] y de despegue es la clave. Es lo que determina todo el salto. Si tienes la posición adecuada y la velocidad en ese momento, entonces sabes ya que va a ser un buen salto. El resto del salto es automático, el despegue es realmente lo más importante y después hago lo que sé hacer".

4. Pasar por encima de la barra

"Sé muy pronto si va a funcionar o no. Sé muy bien dónde está la barra, puedo sentirla, y sé también donde está mi cuerpo en relación a la barra, así que sé si estoy por encima, si la pasaré o no. A veces la toco, así que hay que tener un poco de cuidado antes de celebrar. Cuando tocas la barra tienes que mantener la calma y no asustarte, la barra puede seguir colocada en su lugar si la has tocado de buena manera".

Vg/dr/iga

AFP