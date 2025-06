Cómo funciona la captura de carbono y el debate sobre si es una solución climática futura

Las plantas de energía e instalaciones industriales que emiten dióxido de carbono, el principal impulsor del calentamiento global, tienen la esperanza de que el Congreso mantenga los créditos fiscales para capturar el gas y almacenarlo en lo profundo del subsuelo.

El proceso, llamado captura y almacenamiento de carbono, es visto por muchos como una forma importante de reducir la contaminación durante una transición hacia la energía renovable.

Sin embargo, enfrenta críticas de algunos conservadores, que dicen que es costoso e innecesario, y de ambientalistas, que afirman que no ha logrado capturar tanta contaminación como se prometió y es simplemente una forma para que los productores de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón continúen su uso.

Aquí hay un vistazo más de cerca:

¿Cómo funciona el proceso?

El dióxido de carbono es un gas producido por la quema de combustibles fósiles. Atrapa el calor cerca del suelo cuando se libera a la atmósfera, donde persiste durante cientos de años y eleva las temperaturas globales.

Las industrias y plantas de energía pueden instalar equipos para separar el dióxido de carbono de otros gases antes de que salga por la chimenea. Luego, el carbono se comprime y se transporta, generalmente a través de un oleoducto, a un lugar donde se inyecta profundamente en el subsuelo para su almacenamiento a largo plazo.

El carbono también puede capturarse directamente de la atmósfera utilizando aspiradoras gigantes. Una vez capturado, se disuelve mediante productos químicos o se atrapa con material sólido.

Lauren Read, vicepresidenta senior de BKV Corp., que construyó una instalación de captura de carbono en Texas, declaró que la empresa inyecta carbono a alta presión, forzándolo a casi dos millas (3,2 kilómetros) por debajo de la superficie y en formaciones geológicas que pueden retenerlo durante miles de años.

El carbono puede almacenarse en formaciones salinas profundas o de basalto y en vetas de carbón no explotables. Pero alrededor de tres cuartas partes del dióxido de carbono capturado se bombea de nuevo a los campos petroleros para aumentar la presión que ayuda a extraer reservas más difíciles de alcanzar, lo que significa que no se almacena de forma permanente, según la Agencia Internacional de Energía y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

¿Cuánto dióxido de carbono se captura?

La tecnología más comúnmente utilizada permite a las instalaciones capturar y almacenar alrededor del 60% de sus emisiones de dióxido de carbono durante el proceso de producción.

Cualquier nivel por encima de esa tasa es mucho más difícil y costosa, según la AIE. Algunas empresas han pronosticado tasas de captura de carbono del 90% o más, "en la práctica, eso nunca ha sucedido", indicó Alexandra Shaykevich, gerente de investigación en el Proyecto de Integridad Ambiental de la Vigilancia del Petróleo y Gas. Eso se debe a que es difícil capturar dióxido de carbono de cada punto donde se emite, explicó Grant Hauber, asesor estratégico en energía y mercados financieros en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Los ambientalistas también citan problemas potenciales para mantenerlo en el suelo. Por ejemplo, el año pasado, la empresa agroindustrial Archer-Daniels-Midland descubrió una fuga a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) bajo tierra en su sitio de captura y almacenamiento de carbono en Illinois, lo que llevó a la legislatura estatal este año a prohibir la captura de carbono por encima o por debajo del Acuífero Mahomet, una fuente importante de agua potable para alrededor de un millón de personas. La captura de carbono puede usarse para ayudar a reducir las emisiones de industrias difíciles de mitigar como el cemento y el acero, pero muchos ambientalistas sostienen que es menos útil cuando extiende el uso del carbón, el petróleo y el gas. Un estudio de 2021 también encontró que el proceso de captura de carbono emite cantidades significativas de metano, un gas de efecto invernadero potente que tiene una vida más corta que el dióxido de carbono pero atrapa más de 80 veces más calor. Eso ocurre a través de fugas cuando el gas se lleva a la superficie y se transporta a las plantas. Alrededor de 45 instalaciones de captura de carbono operaron a escala comercial el año pasado, capturando un total de 50 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, una fracción diminuta de las 37,8 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono solo del sector energético, según la AIE. Es una parte aún más pequeña de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que ascendieron a 53 gigatoneladas para 2023, según el último informe de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global de la Comisión Europea. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero dice que uno de los proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono más grandes del mundo, la instalación Shute Creek de ExxonMobil en Wyoming, captura solo alrededor de la mitad de su dióxido de carbono, y la mayor parte de eso se vende a empresas de petróleo y gas para bombear de nuevo a los campos petroleros. El futuro de los créditos fiscales en Estados Unidos es incierto Aun así, la captura de carbono es una herramienta importante para reducir las emisiones de dióxido de carbono, particularmente en industrias pesadas, señaló Sangeet Nepal, especialista en tecnología de la Coalición de Captura de Carbono. "No es un sustituto de las renovables... es solo una tecnología complementaria", sostuvo Nepal. "Es una pieza de un rompecabezas en esta amplia lucha contra el cambio climático". Los expertos dicen que muchos proyectos, incluidas las plantas propuestas de amoníaco e hidrógeno en la Costa del Golfo de México, probablemente no se construirán sin los créditos fiscales, que la directora ejecutiva de la Coalición de Captura de Carbono, Jessie Stolark, dice que ya han impulsado una inversión significativa y son cruciales para la competitividad global de Estados Unidos. Permanecen en el borrador del proyecto de ley de reconciliación del Comité de Finanzas del Senado, después de que otra versión fuera aprobada por la Cámara de Representantes, aunque la Coalición de Captura de Carbono apuntó que la inflación ya ha reducido su valor y podría limitar los proyectos. ___________________________________ El corresponsal Jack Brook en Nueva Orleans contribuyó con esta nota. ___________________________________ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.