¿Cómo funciona la multipropiedad de los clubes en el fútbol?

La multipropiedad en el fútbol alude a los casos en que un mismo grupo empresarial controla varios clubes en distintas ligas, como el consorcio estadounidense BlueCo, dueño del Chelsea en la Premier League y del Estrasburgo en la Ligue 1, cuyo entrenador, Liam Rosenior, acaba de ser fichado por el equipo inglés.

- ¿Qué es? -

La multipropiedad se construye alrededor de un club potente económicamente, en torno al cual gravitan escuadras satélite más pequeñas que compiten en distintas ligas.

Los pequeños suelen disfrutar de fondos para desarrollar sus infraestructuras y fichar jugadores, y pueden beneficiarse de cesiones de futbolistas del club principal.

A cambio, están obligados, en cierta medida, a vender a sus mejores elementos al equipo líder.

El economista del deporte Christophe Lepetit traza una "tipología de los clubes en la multipropiedad según sean buque insignia o no".

- ¿Qué clubes están implicados? -

En el mundo, entre 200 y 300 clubes forman parte de una multipropiedad, "frente a menos de 100 hace cinco años y menos de 40 en 2012", explicaban hace unos meses los senadores franceses Laurent Lafon y Michel Savin en un informe parlamentario.

Es un fenómeno que concierne a las grandes formaciones europeas y que ha cobrado fuerza en los últimos años.

En la Premier League, grandes instituciones forman parte de una multipropiedad: Manchester City (City Group, que también controla al Troyes en la Ligue 2 francesa y al Bahia de la primera división brasileña), Manchester United (Ineos, que posee al Niza en la Ligue 1 francesa) o Chelsea (BlueCo).

Pero también existe en Italia con el AC Milan (RedBird, vinculado al Toulouse francés) y en Francia.

En la élite francesa, diez de los 18 clubes están afectados por la multipropiedad: PSG, Mónaco, Lens, Metz, Lyon, Toulouse, Estrasburgo, Niza, Le Havre y pronto Lorient.

El ejemplo más emblemático es el Estrasburgo, propiedad desde 2023 del consorcio BlueCo, también dueño del Chelsea. Este martes, Liam Rosenior, el técnico del club alsaciano desde 2024, se marchó al buque insignia, lo que desató la ira de los aficionados estrasburgueses.

Hace unas semanas, el Lorient anunció su integración en Black Knight Football Club, ya propietario del inglés Bournemouth y del portugués Moreirense.

En diciembre, Qatar Sports Investments (QSI), propietario del PSG desde 2011, anunció que tomaría el control total del Eupen, club belga de segunda división.

La multipropiedad también afecta a instituciones femeninas. Una de las más importantes está liderada por la empresaria estadounidense Michele Kang, que posee el OL Lyonnes en Francia y a las London City Lionesses en Inglaterra.

- ¿Cuáles son los límites? -

Pero este fenómeno ha sufrido algunos reveses en los últimos meses.

En julio, el Olympique Lyonnais, propiedad de Eagle Football Holdings, evitó por poco un descenso administrativo a la Ligue 2 en parte por su modelo económico basado en la multipropiedad.

El fundador de Eagle Football Holdings, el empresario estadounidense John Textor, ha sido señalado en Brasil de privilegiar las finanzas del Lyon por encima de las del Botafogo, uno de los equipos satélite del fondo.

Para privilegiar a los galos, el cuadro donde Garrincha brilló en las décadas de 1950 y 1960 supuestamente les vendió jugadores a un costo mucho menor que el dictado por el mercado.

La temporada pasada, en tanto, el fondo de inversión estadounidense 777 Partners, propietario del Red Star en Ligue 2, quebró, dejando la gestión del club de las afueras de París en manos de sus acreedores y su futuro en el aire.

El Standard de Lieja en Bélgica y el Vasco da Gama de Rio de Janeiro también padecieron la quiebra de 777.

- ¿Hay distorsiones competitivas? -

La UEFA vigila de cerca el fenómeno, ya que la presencia en una misma competición de clubes pertenecientes a la misma galaxia corre el riesgo de distorsionarla.

Así, el Crystal Palace, que había logrado deportivamente su clasificación para la Europa League esta temporada, fue relegado a la Conference League para dejar sitio al Olympique Lyonnais, puesto que ambos clubes compartían el mismo accionista.

En 2024, el organismo europeo validó, en cambio, la participación del Manchester United y del Niza en la Europa League debido a los "cambios significativos" introducidos por Ineos, propietario de ambas escuadras. Hizo lo mismo con el Manchester City y el Girona en la Liga de Campeones.

En septiembre, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó en una entrevista con Politico que hay reflexiones en curso sobre un cambio de reglamento en este tema, al tiempo que descartó una prohibición completa de la multipropiedad.

La FIFA, por su parte, impidió la participación del León en la primera edición del Mundial de Clubes de 32 equipos, celebrada a mediados de 2025 en Estados Unidos.

El cuadro mexicano fue marginado debido a que comparte dueños con el Pachuca, también de México, que sí compitió en el torneo.