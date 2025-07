Cómo hacer la maleta perfecta para tres semanas en la playa (sin pasarte de ropa)

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Planificar el equipaje para tres semanas en la playa no tiene por qué traducirse en una maleta desbordada. Siguiendo una estrategia sencilla y eficaz, puedes viajar con lo justo, sin renunciar a la comodidad ni al estilo. Así lo recomiendan desde REI, una cooperativa estadounidense especializada en equipamiento para actividades al aire libre, que lleva décadas promoviendo un enfoque minimalista y funcional. Su método parte de una idea clara: da igual cuánto dure tu viaje, solo necesitas ropa para una semana. El resto se resuelve lavando durante el trayecto. Esta fórmula no solo ahorra espacio y peso, sino que también te permite moverte con más libertad y flexibilidad. REGLA PRÁCTICA: ROPA PARA 7 DÍAS, AUNQUE ESTÉS 21 REI propone organizar la maleta en bloques semanales. Si se eligen bien las prendas y se contempla hacer pequeñas coladas durante el viaje, no hace falta empacar para los 21 días. La clave está en seleccionar ropa versátil y funcional, que puedas repetir sin problema. Camisetas básicas, vestidos que también puedan usarse como pareo o faldas que combinen con distintas partes de arriba permiten múltiples combinaciones con menos piezas. Apostar por colores neutros facilita aún más el proceso, ya que todo encaja con todo. Basado en esta lógica, una maleta optimizada para tres semanas de vacaciones en la playa puede incluir cuatro camisetas ligeras, tres pantalones o shorts cómodos, dos bañadores, dos vestidos o pareos, seis prendas interiores, cinco pares de calcetines, un sombrero o gorra, dos pares de calzado (uno para caminar y otro más informal) y una capa ligera para las noches. Si lavas durante el viaje, esta selección basta para cubrir todas tus necesidades sin cargar de más. CALZADO, TEJIDOS Y LAVADO: TODO CUENTA En cuanto al calzado, lo recomendable es llevar un par cómodo para caminar y otro más ligero o algo más elegante para cenas o salidas nocturnas, además de unas chanclas para la playa. Evitar cargar con más pares es una de las formas más efectivas de ahorrar espacio. Los materiales también juegan un papel clave. Lino, algodón fino o tejidos sintéticos que no se arruguen y sequen con rapidez son ideales para el clima cálido de la costa. Y para mantener la maleta bajo control, lo mejor es planificar un pequeño sistema de lavado: jabón en pastilla, cuerdas portátiles o lavanderías locales. Muchos viajeros lo hacen con naturalidad, y es lo que permite viajar tres semanas con ropa para solo una. Este enfoque no solo reduce el estrés a la hora de hacer la maleta, también te evita pagar por equipaje adicional y te permite moverte con soltura si cambias de alojamiento o destino. Además, al limitar las opciones, se evita la sobrecarga de decidir qué ponerse cada día. Como resumen, menos ropa significa más libertad -y más espacio para lo importante-.

LA NACION Viajes

Vacaciones

Vacaciones Playas