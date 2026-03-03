Como Inter de Milán se neutralizan en ida de semis de "Coppa"
El Como de Cesc Fábregas y el Inter de Milán empataron 0-0 este martes en la ida de semifinales de "Coppa" de Italia, y dejaron las espadas en todo lo alto para la vuelta en San Siro.
La otra semifinal opondrá el miércoles a Lazio de Roma y Atalanta de Bérgamo en el Olímpico de la capital italiana (20:00 GMT).
El Como fue claro dominador del partido ante un Inter con varios jugadores menos habituales en el once.
Pero a falta de buen juego, consciente de que sigue siendo favorito para el partido de vuelta, el líder de la Serie A se aplicó bien en defensa. Incluso en una contra estuvo a punto de abrir el marcador por medio de Matteo Darmian, cuyo disparo fue rechazado por el poste.
-- Resultados de semifinales:
. Martes
Como - Inter Milán 0-0
. Miércoles
(20:00 GMT) Lazio - Atalanta
. Martes 21 de abril
(20:00 GMT) Inter Milán - Como
. Miércoles 22 de abril
(20:00 GMT) Atalanta
Final
13 de mayo