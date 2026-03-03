Como Inter de Milán se neutralizan en ida de semis de "Coppa"

LA NACION

El Como de Cesc Fábregas y el Inter de Milán empataron 0-0 este martes en la ida de semifinales de "Coppa" de Italia, y dejaron las espadas en todo lo

El Como de Cesc Fábregas y el Inter de Milán empataron 0-0 este martes en la ida de semifinales de "Coppa" de Italia, y dejaron las espadas en todo lo alto para la vuelta en San Siro.

La otra semifinal opondrá el miércoles a Lazio de Roma y Atalanta de Bérgamo en el Olímpico de la capital italiana (20:00 GMT).

El Como fue claro dominador del partido ante un Inter con varios jugadores menos habituales en el once.

Pero a falta de buen juego, consciente de que sigue siendo favorito para el partido de vuelta, el líder de la Serie A se aplicó bien en defensa. Incluso en una contra estuvo a punto de abrir el marcador por medio de Matteo Darmian, cuyo disparo fue rechazado por el poste.

-- Resultados de semifinales:

. Martes

Como - Inter Milán 0-0

. Miércoles

(20:00 GMT) Lazio - Atalanta

. Martes 21 de abril

(20:00 GMT) Inter Milán - Como

. Miércoles 22 de abril

(20:00 GMT) Atalanta

Final

13 de mayo

