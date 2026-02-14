Cómo Jeffrey Epstein usó el glamur del Nobel de la Paz para expandir su red global de élite

STAVANGER, Noruega (AP) — Jeffrey Epstein alardeó repetidamente de sus vínculos con el exjefe del comité del Premio Nobel de la Paz en invitaciones y conversaciones con miembros de la élite como Richard Branson, Larry Summers, Bill Gates y Steve Bannon, un importante aliado del presidente Donald Trump, según muestran los archivos de Epstein.

Thorbjørn Jagland, quien presidió el Comité Noruego del Nobel de 2009 a 2015, aparece cientos de veces en los millones de documentos sobre el antiguo financiero estadounidense y delincuente sexual condenado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el mes pasado.

Desde la publicación, Jagland, de 75 años, ha sido acusado en Noruega de “corrupción agravada” en relación con una investigación iniciada a partir de información contenida en los archivos, informó Økokrim, la unidad de delitos económicos de la policía noruega.

Økokrim señaló que investigará si se recibieron regalos, viajes y préstamos en relación con el cargo de Jagland. Sus equipos registraron su residencia en Oslo el jueves, además de otras dos propiedades en Risør, una localidad costera al sur, y en Rauland, al oeste.

Sus abogados del bufete Elden en Noruega señalaron que Jagland niega los cargos, y que fue interrogado por la unidad policial el jueves.

Aunque hasta ahora no hay pruebas en los documentos revisados de un cabildeo directo por el Premio Nobel de la Paz, Epstein destacó repetidamente que había recibido a Jagland en sus propiedades de Nueva York y París durante la década de 2010.

De un invitado “interesante” a tema de bromas con Bannon

Epstein mantuvo un intercambio variado de mensajes de texto con Bannon en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump y en aparente alusión a su interés por el Premio Nobel de la Paz; en un momento escribió —en uno de muchos mensajes con una gramática desordenada—: “la cabeza de Donald explotaría si supiera que ahora eres camarada del tipo que el lunes decidirá el Premio Nobel de la Paz”.

“Le dije que el próximo año deberías ser tú cuando arreglemos lo de China”, añadió, sin dar más detalles.

En un correo electrónico de 2013, en el que mezclaba consejos de inversión y elogios a recomendaciones de relaciones públicas, Epstein le comentó al empresario y magnate británico Richard Branson que Jagland se alojaría con él en septiembre de ese año, y agregó: “si estás allí, quizá te parezca interesante”.

Epstein le envió un correo electrónico a Kathy Ruemmler en 2015, un año después de que ella dejara su puesto como asesora jurídica de la Casa Blanca del expresidente Barack Obama, en el que decía: “viene a visitar el jefe del Premio Nobel de la Paz, ¿quieres sumarte?”.

En 2012, Epstein le escribió al exsecretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard Larry Summers acerca de Jagland, y le dijo: “el jefe del Premio Nobel de la Paz se queda conmigo, por si te interesa”.

En ese intercambio, Epstein se refirió a Jagland —también ex primer ministro noruego y exjefe del Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos— como “no muy listo”, pero alguien que ofrecía una “perspectiva única”.

El financiero le escribió a Bill Gates en 2014 para decirle que Jagland había sido reelegido como jefe del Consejo de Europa.

“Eso es bueno”, respondió el cofundador de Microsoft, quien fuera el hombre más rico del mundo. “Supongo que su puesto en el comité del Premio de la Paz también está en el aire”.

Durante el periodo de Jagland como presidente del comité, este otorgó el Premio de la Paz a Obama, en 2009, y a la Unión Europea en 2012.

Jagland accedió al círculo de Epstein por medio de Terje Rød Larsen, un diplomático noruego que ayudó a negociar los Acuerdos de Paz de Oslo entre Israel y los palestinos. Larsen y su esposa también enfrentan cargos de corrupción en Noruega debido a su asociación con Epstein.

___

El periodista de The Associated Press Jamey Keaten en Ginebra contribuyó a este despacho.

___

La AP revisa los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Periodistas de cada redacción trabajan juntos para examinar los archivos y compartir información sobre su contenido. Cada medio es responsable de su propia cobertura informativa independiente de los documentos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.