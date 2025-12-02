Cómo la deforestación empeoró las inundaciones en Indonesia

Las inundaciones que dejaron más de 700 muertos en Indonesia se deben principalmente a las lluvias monzónicas que azotaron ese país asiático y a una tormenta tropical excepcional. Pero otro factor podría haber influido: la deforestación.

Tanto los ecologistas como los expertos y el gobierno indonesio han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra.

Cuando los bosques desaparecen, ya no pueden absorber las precipitaciones ni estabilizar el suelo con sus raíces, lo que hace que las zonas afectadas sean más propensas a estos desastres naturales que en los últimos días obligaron además a desplazarse a 1,2 millones de personas, según cifras gubernamentales.

Indonesia es uno de los países que sufre las mayores pérdidas forestales anuales. En 2024 desaparecieron más de 240.000 hectáreas de bosque primario, aunque un poco menos que el año anterior, según un análisis del proyecto Nusantara Atlas de la empresa emergente dedicada a la conservación The TreeMap.

"Los bosques de las cuencas altas actúan como una barrera protectora, un poco como una esponja", explicó David Gaveau, fundador de The TreeMap.

"El dosel forestal capta parte de la lluvia antes de que llegue al suelo. Las raíces también contribuyen a estabilizar el suelo", explicó.

Por el contrario, "cuando se talan los bosques de las cuencas altas, el agua de lluvia se escurre rápidamente hacia los ríos, lo que provoca crecidas repentinas", con su consiguiente efecto devastador, añadió.

Prevenir la deforestación

Por ello, los defensores del medioambiente urgen desde hace años al gobierno a proteger mejor los bosques del país, que con su absorción del dióxido de carbono son un importante activo en la prevención del calentamiento global.

El propio presidente Prabowo Subianto reconoció el viernes que "hay que impedir la deforestación y la destrucción de los bosques".

Las inundaciones arrastraron no sólo torrentes de lodo, sino también madera talada, lo que alimenta la argumentación sobre un vínculo entre la deforestación y el desastre vivido.

En una playa de Padang, en la isla de Sumatra, la AFP vio a unos operarios de la agencia medioambiental cortando con motosierras unos troncos apilados en la arena, que el agua arrastró hasta allí.

Según varios medios, el ministerio de Bosques investiga unas acusaciones de tala ilegal en las zonas afectadas.

"El péndulo que oscila entre la economía y la ecología parece haberse inclinado demasiado del lado de la economía, y tiene que recentrarse", dijo el fin de semana el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni.

En una de las zonas más azotadas, Batang Toru, al menos siete empresas están presentes, apunta Uli Arta Siagian, del grupo indonesio de conservación Walhi.

"Hay una mina de oro que ha arrasado ya unas 300 hectáreas de bosque" y "la central hidroeléctrica de Batang Toru ha supuesto la desaparición de 350", añade.

Otras extensiones de bosque fueron taladas para convertirse en explotaciones de aceite de palma. "Todo ello contribuye a agravar nuestra vulnerabilidad", incide Uli Arta Siagian en declaraciones a la AFP.

Proteger y restaurar

Sumatra, donde se concentraron los daños causados por las inundaciones, es especialmente vulnerable porque sus cuencas fluviales son relativamente pequeñas, explica Kiki Taufik, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace Indonesia.

"El cambio masivo de la cobertura forestal es el principal factor tras las inundaciones repentinas", afirma este responsable, que acusa al gobierno de acordar permisos para minas y plantaciones "de manera imprudente y negligente".

La tasa de deforestación en Sumatra supera la media del resto de Indonesia, apunta por su lado Herry Purnomo, director para este país del Centro de Investigación Forestal Internacional (Cifor-Icraf).

La desaparición de los bosques incrementa el riesgo de inundación por otro factor: a falta de árboles que retengan el suelo, la tierra se ve arrastrada por los ríos, y eleva el nivel del lecho de estos, que por tanto pierden capacidad para seguir absorbiendo agua, observa.

Purnomo enfatiza que "es necesario hacer dos cosas: prevenir la deforestación, y restaurar bosques".

mrc-dsa-sah/ebe/sag-avl/arm