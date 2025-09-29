Cómo limpiar el polvo de ramos secos y objetos delicados sin romperlos: el truco poco conocido con secador y laca

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La limpieza del hogar nunca es tarea fácil: por mucho que se intente, el polvo vuelve una y otra vez y se acumula en rincones y objetos que no resultan tan sencillos de limpiar. Entre ellos están los ramos secos, las flores preservadas o las lámparas frágiles, piezas delicadas que parecen condenadas a llenarse de polvo porque al pasar un simple paño corren el riesgo de romperse, mancharse, desprenderse o perder su forma original.

Ante este problema, la creadora de contenido Concepción Sánchez (@decorandoelinterior_), experta en hogar, tiene una solución: un truco poco conocido que está sorprendiendo a muchos en redes sociales. Se trata de un método casero muy simple y seguro, que evita que las piezas frágiles se rompan y consigue retirar todo el polvo de forma eficaz.

Este truco, según explica, puede aplicarse tanto a ramos decorativos como a lámparas de plumas u otros elementos que no se pueden mojar. Solo hacen falta tres cosas muy comunes: una bolsa de basura, laca para el pelo y un secador.

PASO A PASO DEL MÉTODO DE LIMPIEZA

El procedimiento comienza con un gesto muy simple: colocar una bolsa de plástico en el interior de un cubo y pulverizarla por dentro con una capa generosa de laca en espray. Antes de que se seque, se introduce en la bolsa el ramo u objeto delicado que se quiera limpiar. El siguiente paso es aplicar aire con el secador en modo frío y a potencia media, recorriendo toda la superficie para arrastrar el polvo sin riesgo de dañar la pieza.

La clave de este método está en la laca, que actúa como un adhesivo invisible: en lugar de volver a flotar por la habitación, el polvo se queda pegado en las paredes de la bolsa, lo que hace la limpieza más eficaz y evita que las partículas se dispersen.

POR QUÉ FUNCIONA CON OBJETOS DELICADOS

Sánchez explica que este método es ideal para materiales frágiles porque no se aplica ningún producto líquido directamente sobre ellos y tampoco es necesario frotar. Al trabajar solo con aire, se evita que se dañen las fibras, hojas o plumas.

Además, el polvo no queda flotando en la habitación, sino que se adhiere a la bolsa gracias a la capa de laca. Así, se consigue una limpieza más higiénica y cómoda.

Según la experta, este sistema puede repetirse tantas veces como sea necesario y sirve para prolongar la vida de composiciones decorativas que de otro modo resultarían muy difíciles de mantener limpias. "Lo probé con ramos secos, preservados y hasta con lámparas de plumas, y siempre funciona", comentó en su vídeo.