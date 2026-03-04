Cómo los equipos de F1 pueden aprovechar las nuevas reglas en 2026

Una revolución en el reglamento de la Fórmula 1 hará que los monoplazas sean más ligeros y pequeños a partir de la temporada 2026, con más potencia eléctrica.

Tras los mayores cambios en años, los equipos de F1 lidian con un estilo de conducción completamente nuevo e intentan encontrar innovaciones que se ajusten estrictamente a la letra del reglamento.

Con el Gran Premio de Australia, que abre la temporada, a la vuelta de la esquina, aquí va una guía de conceptos clave que podrían decidir quién gana, cómo lo logra y si es divertido de ver.

Relación de compresión

La primera controversia real de la nueva era de la F1. El reglamento de motores establece una relación de compresión de 16:1, una medida de cuán fuerte los pistones comprimen la mezcla de combustible y aire antes de que se encienda. En teoría, una relación más alta significa más potencia.

La normativa incluye una prueba para impedir que los equipos superen 16:1, pero las verificaciones se realizan a “temperatura ambiente”.

Algunos equipos rivales han sugerido que Mercedes encontró la manera de que los componentes se comporten de forma distinta cuando se calientan durante el uso, superando la prueba. Mercedes sostiene que su motor es totalmente legal.

Tras el revuelo de la pretemporada, unas reglas actualizadas exigen pruebas a temperatura de funcionamiento, pero a partir del 1 de junio. La primera carrera bajo los nuevos controles es el Gran Premio de Mónaco el 7 de junio, programado como la octava prueba del año.

Modo de adelantamiento

La antigua ayuda de adelantamiento DRS desapareció tras 15 años y, aunque la nueva “aerodinámica activa” cumple una función similar, puede usarse en cualquier momento. Ferrari tiene hasta ahora la solución más llamativa, con un alerón que se voltea boca abajo en las rectas para ganar velocidad extra.

La potencia eléctrica será la vía para adelantar en 2026. El uso del “modo de adelantamiento” libera durante un breve lapso toda la potencia del sistema híbrido de batería, por lo general cuando un auto está a menos de un segundo del coche de delante.

El sistema podría ajustarse con precisión durante 2026 si no genera suficiente impacto. Algunos pilotos se quejaron en las pruebas de que el modo de adelantamiento tiende a agotar demasiado la batería, lo que lo vuelve ineficiente en muchas situaciones, o hace imposible defender la posición después.

Levantar y rodar

¿Lento y constante gana la carrera? No en la F1. Aun así, levantar el pie del acelerador es una forma de disponer de más energía más adelante.

Levantar y dejar rodar en las rectas es una manera de “recuperar” energía para la batería del auto más allá de la que el coche genera al frenar.

Si las carreras en 2026 se centran demasiado en ahorrar energía, la FIA podría intervenir en virtud de un compromiso con el “equilibrio competitivo y la sostenibilidad” incorporado recientemente al reglamento de 2026.

La FIA ha señalado que los aficionados valoran la estrategia, pero que la conducción no debería ser “como una partida de ajedrez, donde solo se trata de gestión de energía y despliegue de energía”, dijo Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, a The Associated Press el año pasado.

Ocultar el rendimiento

El arte de parecer más lento de lo que realmente se es. Una razón por la que los tiempos de los ensayos son una guía poco fiable es que los equipos suelen querer evitar el escrutinio adicional que conlleva ser el más rápido. La F1 tiene un historial de rivales que exigen investigaciones reglamentarias sobre cualquier tecnología dominante.

La última vez que el reglamento de motores cambió tanto, Mercedes diseñó un turbo híbrido casi imbatible, pero rara vez utilizó toda su potencia.

Con las reglas de 2014, los equipos podían modificar la entrega de potencia del motor para equilibrar velocidad y fiabilidad. Mercedes a menudo usaba el “modo ralentí” al inicio de la clasificación y luego lo aumentaba lo justo para lograr la pole position, reveló años después el entonces director ejecutivo Paddy Lowe.

“La idea era que, si Mercedes hubiera parecido ridículamente bueno, entonces se habría hecho algo al respecto”, manifestó.

La táctica funcionó. Mercedes ganó el campeonato de constructores, el primero de ocho consecutivos.

Aire sucio

La turbulencia que se crea en la estela de un auto es el eterno quebradero de cabeza de los aficionados y de quienes redactan las reglas en la F1.

Para los pilotos, el aire sucio significa menos agarre en las curvas, lo que dificulta acercarse a un coche de delante. Para los aficionados, convierte las carreras en procesiones aburridas.

Cada vez que la FIA reforma el reglamento, intenta prohibir piezas aerodinámicas que revuelven demasiado el aire. Este año, apuntó a los alerones delanteros con “outwash” que empujan el aire hacia los lados.

Cada vez que la FIA actúa, los ingenieros encuentran maneras de sortear las reglas. La rapidez con la que eso ocurra podría decidir cuán disfrutable será ver la F1 en 2026.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes