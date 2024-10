Como no solo atrae a celebridades al famoso lago de Italia

ROMA (AP) — La villa de George Clooney se encuentra a 20 minutos en auto del estadio de Como.

Kate Beckinsale fue una espectadora en las gradas el fin de semana pasado.

Son comunes las visitas de celebridades y las bodas en el famoso lago de Italia, conocido por sus majestuosas vistas de los Alpes.

Ahora hay otra razón para visitarlo: el equipo de fútbol local que ha vuelto a la primera división después de más de dos décadas.

Desde que los hermanos indonesios Roberto Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, que amasaron una multimillonaria fortuna con el tabaco, adquirieron el club hace cinco años cuando languidecía en la Serie D, Como ha atraído a luminarias del fútbol.

El entrenador de Como, Cesc Fábregas, y el retirado astro francés Thierry Henry, ambos campeones mundiales y ex compañeros de equipo en Arsenal, son propietarios minoritarios.

“Decidimos invertir en Como porque invertir exclusivamente en el fútbol conlleva riesgos impredecibles", dijo Mirwan Suwarso, quien administra el club para los Hartonos. “Aquí dependemos de una marca: Queremos que esta sea el principal destino turístico del fútbol mundial".

La fuerte inversión extranjera ha atraído a una mezcla de jugadores veteranos conocidos y promesas, como los veteranos Pepe Reina, ex arquero de Liverpool y Napoli, y Sergi Roberto, ex capitán del Barcelona.

Alberto Moreno ha jugado todos los minutos de los primeros seis partidos de la Serie A después de firmar como agente libre en julio después de dejar el Villarreal.

También está Nico Paz, el joven atacante de 20 que llegó fue fichado tras formarse con el Real Madrid; y Alieu Fadera, extremo gambiano de 22 años fichado del Genk belga.

Si añadimos al delantero Patrick Cutrone (ex del AC Milan), nacido en Como y que está empatado en la cima de la tabla de goleadores de la liga con cuatro goles en seis partidos, está claro que hay una mezcla de jugadores que no suele verse en un club recién ascendido.

En sus últimos tres partidos de la Serie A, Como empató 2-2 con Bologna, venció 3-2 a Atalanta y derrotó 3-2 a Hellas Verona, colocándose en la mitad superior de la tabla, en el décimo lugar. Bologna y Atalanta son clubes que esta temporada disputan la Liga de Campeones.

“La ambición apunta alto", dijo Cutrone. “Pero el primer objetivo es evitar el descenso. Ya se verá lo demás”.

El club está colaborando con el turismo del Lago de Como para ayudar a atraer a más visitantes a la zona. El 40% de las entradas de Como son compradas por extranjeros.

“Pero también queremos recompensar a nuestros hinchas más fieles, con abonos desde que Como estaba en la Serie C", dijo Suwarso al Corriere della Sera. “Para ellos, no hemos subidos los precios de la entradas con respecto a la pasada temporada".

