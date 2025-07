Como: “Nunca pensé en irme”, Fábregas

El DT habló así en la víspera de un torneo amistoso que su equipo disputará con Ajax, Glasgow Celtic y al saudita Al-Ahli y tras haber sido mencionado en su momento como posible reemplazante de Simone Inzaghi en Inter.

Mañana, frente a Al-Ahli, el equipo sensación del pasado campeonato italiano pondrá en marcha en el estadio Giuseppe Sinigaglia el torneo de pretemporada bautizado "Copa Como" y en torno al cual las autoridades desplegarán un vasto operativo de seguridad.

Se prevé que unos 1500 aficionados llegarán desde Países Bajos, así como también unos 500 del equipo escocés, dos parcialidades que mantienen una pésima relación que pone en guardia a los encargados de velar por la seguridad del torneo en marco del cual Ajax y el Celtic jugarán el jueves.

Pensando en el inicio del próximo campeonato italiano, que Como iniciará como local frente a Lazio el 24 de agosto, Fabregas resumió: "Queremos terminar lo más alto posible y mejorar lo que hicimos en la temporada anterior", aludiendo al sorpresivo décimo puesto que logró su equipo en su regreso a la máxima categoría.

Como, que tuvo un final de campeonato a toda orquesta al hilvanar seis triunfos en fila que se cortaron con su empate ante Hellas Verona y con la derrota ante el subcampeón Inter en las últimas dos fechas, seguirá apostando a la idea de juego que le imprimió Fabregas, precavido al considerar las opciones de clasificarse a alguna Copa europea.

“Ninguno de nosotros habló de ese tema, aunque claro que sería un sueño, sobre todo para los aficionados.

“No sé si estamos listos para un desafío así, quizás sí o quizás no”, respondió en ese sentido al considerar que en materia de refuerzos el club cumplió y solamente necesitaría “algún delantero más y un par de zagueros centrales”.

En ese sentido, y al aludir a la llegada de algún atacante, sonrió cuando respondió si el campeón mundial argentino Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, podría llegar a jugar en Como: “¿Por qué no?”.

Fue al explicar los motivos de la presencia de Antonella Roccuzzo, esposa del astro y capitán del seleccionado albiceleste, en el amistoso que el equipo italiano disputó y ganó por 3-2 hace algunos días frente al Lille.

“Estuvo en mi casa de vacaciones porque vino a visitar a algunos amigos y nosotros somos amigos, nuestras esposas son amigas y nuestros hijos también”, destacó al aludir a la relación entre ambos de los tiempos en los que compartieron plantel en Barcelona, cuando Fabregás aún brillaba en cancha.

La imagen de Ciro y de Mateo, dos de los tres hijos de Messi, y de Leonardo, uno de los tres hijos del técnico español, jugando un partido improvisado a la vista de sus madres después del amistoso entre Como y Lille acaparó las miradas y dio lugar a las especulaciones que hoy explicó Fabregas.

En su pretemporada, Como jugará también amistosos con Betis y, justamente, con Barcelona, flamante campeón del fútbol español, en el marco del Trofeo Joan Gamper, el 10 de agosto, una situación inédita para el equipo italiano que, según su DT, será “una gran oportunidad si miramos adónde estábamos hace dos años”, así como lo será la “Copa Como”, pese a que él mismo afirma: “No me gustan mucho estos amistosos porque se aprende poco o nada de ellos”.

El técnico que le dio la espalda a Inter tras la salida de Inzaghi para dirigir al Al-Hilal saudita, también se refirió a una experiencia piloto inédita que contempla que su equipo dispute la vigesimocuarta fecha del campeonato frente al Milan en suelo australiano.

“Es algo que nunca pasó y eso habla por sí mismo. No me parece lo más justo, pero en este momento no estoy preocupado porque los dirigentes se están ocupando de ese tema”, respondió.

(ANSA).