¿Cómo obtendrán las empresas los reembolsos de los aranceles de Trump

Por Tom Hals

WILMINGTON, EEUU, 20 feb (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de una ley de emergencia económica eran ilegales

El tribunal no especificó cómo debería el Gobierno reembolsar los aranceles ilegales, cuyo valor se estima en 175.000 millones de dólares. Cuando se le preguntó sobre los reembolsos, Trump respondió en una rueda de prensa que "acabaremos en los tribunales durante los próximos cinco años"

¿CÓMO SE RECAUDAN LOS ARANCELES?

Para casi todos los productos sujetos a aranceles, el importador deposita una fianza ante la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y paga un arancel estimado sobre la mercancía para introducirla en Estados Unidos

El Gobierno toma una decisión definitiva sobre los aranceles de esos productos, un proceso conocido como liquidación, que suele tener lugar 314 días después de la entrada de los productos. Los pagos en exceso se reembolsan o el importador debe cubrir el déficit

Los importadores presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para intentar detener el proceso de determinación de los pagos arancelarios definitivos mientras la Corte Suprema examinaba el caso, pero dicho tribunal denegó la solicitud

¿DIO LA CORTE SUPREMA INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO REEMBOLSAR EL DINERO?

No. En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh dijo que la sentencia del tribunal probablemente generaría graves consecuencias prácticas en el corto plazo, incluidos los reembolsos. Señaló que en los argumentos orales se reconoció que la distribución de los reembolsos probablemente sería "un desastre"

El caso volverá ahora al Tribunal de Comercio Internacional para que se resuelva la cuestión de los reembolsos

¿CÓMO SE GESTIONARÁN LOS REEMBOLSOS?

Los importadores han presentado más de 1.000 demandas en el tribunal comercial para solicitar reembolsos, y es probable que haya una avalancha de nuevos casos

Un tribunal dictaminó en diciembre que tenía la facultad de reabrir las determinaciones arancelarias definitivas y ordenar al Gobierno que pagara los reembolsos con intereses, una autoridad que la administración Trump dijo en el tribunal que no impugnaría. Según los expertos en comercio, esa decisión eliminó las posibles complicaciones legales de los reembolsos

¿QUÉ DEBERÁN HACER LOS IMPORTADORES PARA OBTENER UN REEMBOLSO?

Es posible que cada importador tenga que presentar una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para obtener un reembolso, y no está claro que se pueda formar una demanda colectiva que abarque a la amplia gama de empresas que pagaron aranceles, según los expertos jurídicos. Los importadores tienen dos años para presentar una demanda y reclamar un reembolso, según la legislación comercial estadounidense

El proceso podría perjudicar de manera desproporcionada a las pequeñas empresas, muchas de las cuales ya han sufrido más por los aranceles que las empresas bien financiadas como Costco. Los abogados de los importadores dijeron que algunos más pequeños podrían renunciar a un posible reembolso en lugar de pagar miles de dólares en honorarios legales y judiciales para presentar una demanda

¿EXISTE ALGÚN PRECEDENTE PARA ESTOS REEMBOLSOS?

El Tribunal de Comercio Internacional ya ha supervisado reembolsos a gran escala anteriormente. El Congreso promulgó en 1986 un impuesto de mantenimiento portuario que se aplicaba al valor de toda la carga que entraba y salía de los puertos estadounidenses. La Corte Suprema dictaminó en 1998 que parte del impuesto era inconstitucional. El Tribunal de Comercio Internacional supervisó un proceso de reembolso en el que participaron más de 100.000 demandantes y que fue gestionado por la jueza Jane Restani, que sigue en el tribunal

¿TIENE QUE SER UN LÍO?

Los expertos en comercio afirman que el Gobierno ha realizado un seguimiento de los pagos de aranceles y ha mejorado los sistemas de registro, lo que debería facilitar la determinación del importe de las devoluciones. Las pequeñas empresas han pedido a la administración Trump que emita reembolsos automáticos y han expresado su preocupación por que el Gobierno pueda examinar minuciosamente la documentación de entrada, lo que ralentizaría el proceso de devolución

Incluso si se distribuyen los reembolsos, es posible que algunas empresas que los solicitaron no reciban el dinero. Esto se debe a que es posible que la empresa no haya sido el importador registrado, que es la entidad responsable de garantizar que los productos importados cumplan con la normativa y de pagar los aranceles

Una vez distribuido el reembolso, dependerá del acuerdo contractual entre la empresa que pagó el arancel y el importador registrado para determinar quién recibe finalmente el dinero, lo que crea otra posible disputa legal

El proceso podría llevar años, han advertido los grupos comerciales

Por ese motivo, algunas empresas con posibles reembolsos de aranceles han estado vendiendo sus posibles reclamaciones a inversores de Wall Street

(Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware; edición de Amy Stevens, Deepa Babington y Chizu Nomiyama; editado en español por Daniela Desantis)