Cómo quitar el sarro del inodoro con papel de lija por menos de 1 euro, según una experta en limpieza

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El sarro acumulado en el interior del inodoro es uno de los problemas de limpieza más comunes y difíciles de eliminar en los hogares. Las manchas amarillentas o marrones que aparecen con el tiempo afectan la estética del baño y pueden comprometer la higiene y generar malos olores. Por ello, cada vez más usuarios buscan soluciones efectivas y rápidas para deshacerse de esta suciedad persistente. Según un video de Instagram de la creadora de contenido Begoña Pérez, conocida en Instagram como @la_ordenatriz por sus trucos de limpieza económicos y caseros, existe un método sencillo que no daña la porcelana y elimina el sarro de forma eficaz: el uso de papel de lija al agua de grano fino. Esta técnica se ha viralizado gracias a su efectividad y a que utiliza un material accesible, barato y duradero.

PAPEL DE LIJA

En su video, @la_ordenatriz explica que para aplicar este método es necesario adquirir papel de lija al agua de grano fino (P600), disponible en ferreterías y muy económico aproximadamente 50 céntimos. La experta destaca que este material es ideal porque "no es agresivo y no daña ni raya la loza ni la porcelana del inodoro", a diferencia de otros productos como la piedra blanca o el estropajo. El procedimiento es sencillo: basta con cortar un rectángulo del papel de lija, ponerse guantes y comenzar a lijar suavemente las zonas donde el sarro esté más incrustado. Además, señala que también puede utilizarse para eliminar restos de cal. Según la creadora, "en cuanto vas frotando con el papel, se va levantando súper rápido el sarro y la cal", lo que permite obtener resultados visibles en pocos minutos sin esfuerzo excesivo.

Además, Pérez añade otros métodos como la piedra blanca, el estropajo azul, subrayando que éste sea de los que no raya; la piedra pómez, aunque confiesa que suelta partículas que se quedan en el fondo y puede llegar a rayar la loza. Pero de todos los métodos que conoce, el que más recomienda es el papel de lija, al ser el más económico, efectivo y sin dejar consecuencias aparentes.

¿EL SARRO AFECTA A LA HIGIENE DEL BAÑO?

Más allá de la apariencia estética, la experta advierte sobre las consecuencias de no eliminar el sarro acumulado. Su presencia puede generar manchas amarillas o marrones difíciles de eliminar, que dan al váter un aspecto descuidado incluso después de limpiarlo. Además, el sarro actúa como un caldo de cultivo para las bacterias y gérmenes, aumentando la posibilidad de malos olores y comprometiendo la higiene del propio baño.

Otro de los problemas señalados por la creadora de contenido es que la acumulación de sarro puede obstruir las salidas de agua del inodoro, provocando un flujo deficiente y afectando el funcionamiento de la descarga. Por ello, la limpieza periódica con métodos efectivos como este mejora la estética del baño al mismo tiempo que ayuda a mantener la salud y el buen estado de las instalaciones.

Otra forma sencilla, económica y efectiva para eliminar las manchas de sarro del inodoro es la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blando.

Basta con mezclar dos cucharadas de cada ingrediente hasta formar una pasta espesa que se aplica directamente sobre la zona afectada.

Se deja actuar durante aproximadamente diez minutos para dejar que los componentes penetren y descompongan la suciedad.

Después, se frota suavemente con una esponja o cepillo para retirar los restos. Finalmente, enjuaga con agua tibia y seca con un paño limpio.