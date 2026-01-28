¿Cómo se eligen a los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional?

El supuesto desaire a Bill Belichick por parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, a pesar de haber ganado un récord de seis títulos de Super Bowl como entrenador en jefe, ha puesto bajo escrutinio el proceso de selección de los miembros del recinto de los inmortales.

Aunque se desconocen las razones específicas por las que Belichick no ingresó al Salón en su primer año de elegibilidad, hay algunas posibles explicaciones de por qué al menos 11 de los 50 votantes no eligieron a uno de los entrenadores más exitosos del deporte.

El papel de Belichick en el escándalo conocido como "Spygate" en 2007 podría haber tenido un impacto similar en su candidatura al que los esteroides han tenido en el Salón de la Fama del béisbol, manteniendo a estrellas como Barry Bonds y Roger Clemens fuera de Cooperstown.

Los cambios en las reglas que entraron en vigor el año pasado por el Salón de la Fama también podrían haber influido, incluyendo la posible frustración de algunos votantes por la decisión de eliminar el período de espera de cinco años para los entrenadores, lo que hizo que Belichick fuera elegible después de estar fuera solo una temporada como entrenador de la NFL.

Los cambios también hicieron más difícil para cualquiera —incluido Belichick— el ingresar al recinto, como lo demuestra el hecho de que solo cuatro personas fueron votadas el año pasado, la clase más pequeña en 20 años. Ahora los entrenadores compiten directamente con los jugadores en la categoría de veteranos en lugar de ser evaluados por separado.

Aquí hay un vistazo a cómo las nuevas reglas han impactado la votación:

¿Cómo se convierten los entrenadores en finalistas?

Además de eliminar el período de espera de cinco años, los entrenadores también fueron separados de los contribuyentes en términos de convertirse en finalistas. Un comité de expertos reduce el número de entrenadores a un finalista, y Belichick fue el elegido este año. El único entrenador fue agrupado con un contribuyente, que fue el propietario de los Patriots, Robert Kraft, y tres jugadores veteranos que no han jugado en las últimas 25 temporadas. Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood son los finalistas este año.

¿Qué pasa con los jugadores de la era moderna?

El grupo más grande de finalistas proviene de la categoría de la era moderna, con 15 jugadores seleccionados después de un proceso de reducción de nominados que comienza con un comité de selección que elige a 50. El comité de selección completo de 50 personas reduce eso a 25 semifinalistas y luego a 15 finalistas, con cualquier jugador que haya llegado a los últimos siete y que no haya ingresado el año pasado teniendo garantizado un lugar en los últimos 15.

¿Quiénes son los votantes?

El comité de selección consta de 50 votantes, con 32 elegidos como representantes de los medios de cada equipo y el resto compuesto por votantes generales, incluidos algunos miembros del Salón de la Fama como Bill Polian, Tony Dungy, Dan Fouts y James Lofton. Todos los votantes participaron en una videoconferencia a principios de este mes, con un votante haciendo una presentación y luego permitiendo que otros ofrecieran sus opiniones en un debate. La votación se realiza mediante voto secreto, y los resultados se anuncian el 5 de febrero en el evento "NFL Honors" en San Francisco.

¿Cómo ingresa alguien?

El umbral para ingresar al Salón es del 80% — se requieren 40 de los 50 votos—, pero no es tan simple como una votación de sí o no.

Antes de los cambios en las reglas del año pasado, se seleccionaban cinco finalistas de la era moderna para una votación de sí o no, así como los finalistas veteranos y cualquier entrenador o contribuyente que llegara a la etapa final. Eso típicamente llevaba a que cinco jugadores de la era moderna ingresaran, con la mayoría —pero no todos— de los veteranos, entrenadores y contribuyentes también ingresando.

Ahora, es mucho más difícil.

Los votantes reducirán la lista de candidatos de la era moderna de 15 a diez y luego a siete. Se llevará a cabo una votación final para esos siete, y cada votante podrá votar solo por cinco jugadores. Si algunos candidatos como Drew Brees y Larry Fitzgerald obtienen un amplio apoyo, eso dejaría menos votos disponibles para cualquier otro candidato potencial en los últimos siete para alcanzar el 80%. Eso llevó a que solo tres jugadores de la era moderna —Eric Allen, Jared Allen y Antonio Gates— ingresaran el año pasado.

Es un proceso similar para los veteranos, entrenadores y contribuyentes. Los votantes pueden votar solo por tres de los finalistas definitivos, con el que obtenga más votos y cualquier otro que obtenga el 80% de apoyo ingresando al Salón. Sterling Sharpe fue la única persona que alcanzó ese umbral el año pasado del grupo de finalistas, mientras que los jugadores Maxie Baughan y Jim Tyrer, el entrenador Mike Holmgren y el contribuyente Ralph Hay no lo lograron.

