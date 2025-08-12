Cómo se hace oficial la llegada de Álvaro Morata
Como anunció este martes el fichaje del atacante español Álvaro Morata, que llega cedido del AC...
1 minuto de lectura
LA NACION
El Como anunció este martes el fichaje del atacante español Álvaro Morata, que llega cedido del AC Milan con opción obligatoria de compra al club italiano entrenado por Cesc Fàbregas.
Morata, de 32 años, cuenta con amplia experiencia en Italia, tras haber jugado también en Juventus de Turín. Propiedad del AC Milan desde su salida hace un año del Atlético de Madrid, el delantero español jugó la segunda mitad de la temporada 2024-2025 cedido en el Galatasaray de Estambul.
"Estoy muy feliz por llegar al Como. El año pasado, tras jugar contra ellos, fui capaz de apreciar al equipo y al proyecto. Se puede ver que hay mucha ambición", declaró Morata, vencedor de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2023 con la Roja.
