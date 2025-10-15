Cómo suenan los nombres españoles en chino (y los dobles sentidos que nadie esperaba)

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

A veces, los nombres cambian por completo de sentido cuando se pronuncian en otro idioma. Eso es justo lo que demuestra el creador de contenido Jaime (@jaimecuenta_haimishuo) en un divertido vídeo de TikTok, donde muestra cómo suenan algunos nombres españoles en chino y los curiosos dobles sentidos que provocan al escucharlos.

Detrás de esta idea está un divulgador que combina humor y cultura para acercar al público español aspectos del idioma y la vida cotidiana en China. En sus vídeos, Jaime acostumbra a explicar expresiones, gestos o costumbres que sorprenden por su diferencia con el español, y esta vez lo hace a través de los nombres propios en clave de humor con un vídeo titulado '¿Tu nombre suena chistoso en chino?'.

Entre los ejemplos más comentados están "Carmen" (ka mén), que suena como "me atasqué en la puerta", "Hugo" (wi gòu), que recuerda a "manchadito", o "Iván" (yi wan), que literalmente se parece a "un cuenco". También hay casos como "Miguel" (mi ge), que podría traducirse como "hermano del arroz", o "Valeria" (wai le a), cuyo sonido se aproxima a "está ladeado".

El vídeo sigue con una lista que provoca tantas risas como sorpresa: "Sara" suena a "se derramó", "Lola" a "¡se está filtrando!", y "Lucas" a "la calle está atascada". Una sucesión de coincidencias que demuestra cómo las diferencias fonéticas pueden generar auténticos juegos de palabras sin intención alguna.

Eso sí, el propio creador aclara al final del vídeo que no se trata del significado real de los nombres, sino de un ejercicio humorístico sobre cómo se perciben ciertos sonidos en chino. "El español y el chino son distintos -recuerda-, así que estos juegos de sonido no cambian el significado original del nombre".