Cómo un activista conservador negro organizó la visita de Trump en un Chick-fil-A de Atlanta

WASHINGTON (AP) — Las escenas en las que Donald Trump es recibido calurosamente el miércoles por una audiencia negra en un restaurante Chick-fil-A en Atlanta electrizaron a los medios políticos conservadores en un momento en el que los republicanos esperan lograr avances dentro del bloque de votantes más comprometido con los demócratas.

Esos momentos ampliamente compartidos se gestaron a lo largo de días, una alianza entre la campaña de Trump, activistas locales y estudiantes de algunas de las universidades negras históricamente más emblemáticas del país.

Trump y sus aliados han argumentado que puede obtener un mayor apoyo de los negros gracias a sus mensajes sobre la economía y la inmigración, algo que la campaña del presidente Joe Biden rechaza. Parte de su acercamiento a los estadounidenses negros ha jugado con estereotipos raciales —promover zapatillas deportivas de 399 dólares o sugerir que los negros empatizan con sus docenas de cargos por delitos graves— y ha ofendido a críticos de mucho tiempo y a algunos aliados potenciales.

Pero la campaña consideró la oportunidad de tomar fotografías el miércoles en Chick-fil-A —una parada que hizo camino a un evento de recaudación de fondos en Atlanta— una victoria que produjo videos virales compartidos por sus aliados y ampliamente discutidos tanto por partidarios como por opositores.

“A la gente le resulta muy difícil creer que haya jóvenes negros a quienes les hubiera encantado tener la oportunidad de conocer a Trump”, dijo Michaelah Montgomery, activista conservadora y fundadora de Conserve the Culture, que recluta y educa a estudiantes universitarios y exalumnos jóvenes de las universidades y escuelas superiores históricamente negras (HBCU, por sus siglas en inglés) de Atlanta.

Montgomery, exmiembro del personal del Partido Republicano de Georgia, quien coordina regularmente eventos para que estudiantes de las HBCU abiertos a las ideas conservadoras se reúnan con políticos y activistas, dijo que a ella le notificaron a principios de semana que Trump visitaría el vecindario Vine City de Atlanta durante su trayecto para ser anfitrión de una reunión de recaudación de fondos importantes en la ciudad. Notificó a un chat grupal privado de estudiantes que utiliza para coordinar eventos y oportunidades laborales sobre la visita del presidente. De inmediato recibió interés de aparecer junto a él por parte de alrededor de una docena de estudiantes.

“Todos nos reunimos alrededor de las 9:30 de la mañana y caminamos hasta Chick-fil-A, y luego nos sentamos allí y esperamos hasta que apareció el presidente”, dijo Montgomery, a quien se puede ver abrazando al expresidente en varios videos virales. “Es realmente desalentador ver que los medios hacen parecer que nos topamos con un Chick-fil-A y nos compró batidos”.

Morehouse College y Spelman College son algunas de las universidades históricamente negras más importantes del país, con un largo legado de exalumnos negros influyentes en la política, los negocios, la religión y la medicina. Martin Luther King Jr. y el senador demócrata de Georgia Raphael Warnock, pastor de la antigua iglesia de King, son ambos exalumnos de Morehouse. Stacey Abrams, la influyente demócrata de Georgia, asistió a Spelman. Junto con las cercanas Universidad Clark Atlanta y Morris Brown College, el colectivo académico de la zona poniente de Atlanta ha sido un bastión de la política y la cultura estadounidenses negros desde antes del movimiento por los derechos civiles.

La proposición de Trump a los estudiantes de las icónicas instituciones negras subrayó su deseo por demostrar cualquier posible avance entre los votantes negros, así como la estrategia de la campaña de asociarse con grupos conservadores locales para reunir a una multitud en comunidades fuera de la base republicana, una táctica política común con un ligero giro.

“La ubicación fue seleccionada maravillosamente y creo que tuvo un impacto increíble”, dijo Bill White, hombre de negocios y viejo amigo del expresidente quien organizó el almuerzo de muchos dólares para la campaña de Trump en el vecindario Buckhead de Atlanta más tarde ese mismo día. “Simplemente pensé que el día fue un éxito rotundo para él y para la gente de Georgia que lo amaba y quería salir y mostrar su apoyo”.

White agregó que Donald Trump “es muy identificable con cualquiera, en realidad. La gente de Atlanta tuvo la oportunidad de ver eso y mostrarle que también lo quieren”, y anticipa que Trump logrará avances importantes entre los votantes negros en Atlanta y en todo el país debido a eventos como su visita del miércoles.

Jasmine Harris, portavoz de la campaña de Biden, criticó la visita.

“Pensar que los votantes negros se identifican con Donald Trump porque pasó veinte minutos repartiendo gratuidades en un restaurante de comida rápida es otro insulto más a nuestra inteligencia, y un ejemplo perfecto de cuán falso sigue siendo el acercamiento de Trump a los votantes negros”, dijo Harris en una declaración.

En marzo, el 55% de los estadounidenses negros dijeron que aprobaban el manejo de Biden de su trabajo como presidente, mientras que el 45% lo desaprobaba, según una encuesta del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero una encuesta de febrero encontró solamente un índice de favorabilidad del 25% hacia Trump entre los estadounidenses negros.

La visita no fue recibida con fanfarria por parte de algunos en los campus o en la comunidad local. Montgomery denunció las críticas que han recibido algunos estudiantes que aparecieron junto a Trump en los videos virales tanto en los campus como en línea.

“Afirman que los estudiantes se burlaron de sus instituciones y dicen que le están faltando el respeto a sus antepasados. Es realmente, realmente malo”, dijo Montgomery.