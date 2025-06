"¿Cómo vamos a atenderlos?", se preguntan en el hospital israelí alcanzado por misil iraní

El personal del Hospital Soroka, en el sur de Israel, está conmocionado después de que un misil iraní golpeara este jueves este centro de salud, donde parte de las instalaciones quedaron en ruinas.

El bombardeo estremeció a médicos y pacientes de este hospital de Beerseba, poco después de las 07:00 de la mañana, en el séptimo día de un conflicto sin precedentes entre Irán e Israel.

El impacto del misil hizo estallar las ventas, derribó los techos, provocando cerca de 40 heridos. Entre el equipamiento médico destruido, el bombardeo generó pánico en los pasillos.

"Es muy triste, nunca pensé que algo así pudiera suceder. Nunca (...) Aquí solo hay profesionales médicos y pacientes", declaró a la AFP Wasim Hin, oftalmólogo del hospital.

El director del hospital y otros empleados relataron que se salvaron porque el edificio golpeado por el ataque fue evacuado en los últimos días.

"Es un milagro, el edificio acababa de ser evacuado", dijo Kevin Azoulay, que trabaja en los servicios de mantenimiento.

El director del hospital, Shlomi Codish, declaró a los periodistas que el edificio afectado era viejo y fue evacuado hace unos días.

"Estaba vacío", relató Codish.

Desde el comienzo de la guerra, el 13 de junio, entre Irán e Israel, fueron desplazados todos los servicios que estaban situados en uno de los edificios considerados como demasiado expuestos, agregó.

Son medidas de protección habituales en caso de amenazas de disparos de misiles y el hospital no había recibido informaciones específicas sobre la posibilidad de un bombardeo.

La explosión también provocó importantes daños en los edificios adyacentes.

Codish evacuó a decenas de pacientes hacia otros hospitales del país debido al cierre de varias unidades del hospital.

El establecimiento está ahora cerrado "salvo para los casos de extrema urgencia", indicó.

- "Onda de choque" -

Al interior del edificio de cirugía que está al lado del que sufrió el impacto directo, los pasillos de la entrada están llenos de fragmentos de vidrio y los paneles del techo yacen en el suelo mojado por las fugas de agua.

Un bombero, que habló bajo condición de anonimato, explicó que un incendio devastó el quinto piso del edificio.

Para Yael Tib, miembro del Comando del Frente Interior que participó en la evacuación de los pacientes, la urgencia ahora es verificar que las estructuras de los edificios se encuentren en buen estado.

"Nuestra prioridad es eliminar cualquier riesgo de derrumbe", afirmó. "Un misil balístico genera una onda de choque muy poderosa. Es un tipo de incidente muy distinto a lo que conocemos". En el tercer piso, en el Departamento de Oftalmología, los muros de separación colapsaron y cayeron sobre los equipos, todas las ventanas fueron destruidas y las habitaciones están cubiertas de fragmentos de vidrio. "Ese servicio está casi destruido", dijo Boris Knaizer, jefe del departamento, que muestra los escombros esparcidos en su oficina. "Ese departamento es el más importante del hospital en materia de operaciones quirúrgicas y el número de pacientes examinados, atendemos cerca de 50.000 pacientes al año", subrayó. "Y ahora, ¿cómo vamos a atenderlos? No tenemos idea, no tenemos espacio, no tenemos habitaciones, todo fue destruido", agregó. - "Caos organizado" - El hospital Soroka tiene más de 1000 camas y atiende a una gran parte de la población del sur de Israel, cerca de un millón de personas. Rescatistas, soldados, bomberos y policías entran y salen del edificio donde están los pabellones de cirugía. Una mujer mayor es evacuada en una camilla, con una mascarilla de oxígeno. "Es un caos organizado", aseguró Dan Schwarzfuchs, jefe de urgencias y subdirector del hospital, en plena evacuación de los pacientes. "Cada paciente tiene una persona asignada que le informa lo que va a pasar", explicó. El director informó que los pacientes más vulnerables no pudieron ser evacuados, como ancianos, enfermos de cáncer y personas que necesitan atención urgente. "Genera mucha conmoción que un centro médico haya sido objetivo de un ataque", agregó. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este jueves como "espantosos" los ataques contra instalaciones de salud durante el conflicto, que ha provocado al menos 224 muertos en Irán y 24 fallecidos en Israel. dms/cl/sg/eg/an