Cómo Vinícius se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo

Vinícius denunció el martes un insulto racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni. Desde su llegada al Real Madrid en 2018 el brasileño acumula un largo historial de agresiones verbales que lo han convertido en un símbolo de la lucha contra la discriminación.

La ida del playoff de la Liga de Campeones (1-0 para el Real Madrid) se detuvo durante 10 minutos tras el gol del propio Vinícius y los jugadores abandonaron el campo después de que el brasileño le dijera al árbitro François Letexier que Prestianni le había llamado "mono".

El jugador argentino, de 20 años, que se tapó la boca con la camiseta mientras decía algo, niega haber proferido insultos racistas contra la estrella del Real Madrid.

- Valencia, un antes y un después -

Vinícius se ha convertido en un abanderado contra el racismo desde que llegó a la capital española en 2018 procedente del Flamengo.

El jugador de 25 años ha sido objeto de numerosos incidentes de gran repercusión, en su mayoría dentro de España.

En enero de 2023, aficionados del Atlético colgaron un muñeco con la figura de Vinícius de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, a las afueras de la capital.

Cuatro meses después, Vinícius se encaró con aficionados que le insultaban en Mestalla, el estadio del Valencia, en un incidente que le granjeó apoyo mundial en su lucha contra el racismo.

"No soy víctima del racismo. Soy el tormento de los racistas", escribió Vinícius en la red social X en 2024, después de que tres aficionados del Valencia fueran declarados culpables de haberle insultado aquel día.

"Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros", agregó.

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol.

Ha habido otros incidentes, el más reciente protagonizado por aficionados del Albacete que dedicaron cánticos racistas al delantero a las puertas de su estadio antes de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey en enero.

Pero el duelo de la Liga de Campeones contra el Benfica fue la primera vez que Vinícius acusa a otro jugador de racismo.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son", señaló el jugador en las redes sociales.

Su compañero, el francés Kylian Mbappé, pidió que Prestianni fuera excluido de la competición.

"Este tipo no merece volver a jugar la Liga de Campeones, esa es mi opinión", dijo Mbappé a los periodistas.

- ¿Por qué siempre él? -

Muchos se preguntan por qué Vinícius es tan a menudo objeto de insultos racistas, y no otros jugadores del Real Madrid.

"Hay algo que no funciona porque pasa en todos los estadios", dijo el técnico del Benfica, José Mourinho, a Amazon Prime, trasladando la culpa al brasileño.

"En un estadio donde juega Vinícius pasa algo, siempre".

No cabe duda de que el delantero es provocador, tanto por su estilo de juego como por su comportamiento, pero eso nunca debería justificar los insultos racistas.

Vinícius ha sido la principal arma ofensiva del Real Madrid durante varios años, al menos hasta la llegada de Mbappé, y sigue siendo el mejor regateador del equipo.

Como jugador que encara una y otra vez a los defensas, a veces humillándolos con sus filigranas, recibe más faltas, lo que enciende los ánimos en la grada, donde muchos creen que se tira.

Vinícius es un jugador muy temperamental y siempre expresivo. Sus protestas enérgicas y sus constantes apelaciones a los árbitros sacan de quicio a la afición y a los rivales.

A veces el delantero se dirige directamente a los aficionados locales que le increpan, con gestos para señalar sus éxitos o los fracasos de ellos.

Los aficionados racistas ven los insultos como una forma de intentar sacarle del partido y conseguir que se enfade y se descentre.

Las celebraciones de gol de Vinícius a veces son criticadas: contra el Benfica lo hizo delante de la afición local bailando junto al banderín de córner.

Los aficionados le lanzaron objetos desde la grada y fue en la trifulca posterior cuando se produjo su enfrentamiento con Prestianni.

"Baila, Vini, y por favor nunca pares", escribió Mbappé en X. "Nunca nos dirán lo que podemos hacer o no".

Al alzar la voz contra el racismo, Vinícius se ha convertido en un objetivo aún más visible.