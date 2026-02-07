Cómoda victoria de Inglaterra ante Gales en su estreno en el Seis Naciones (48-7)

Inglaterra comenzó de la mejor forma el torneo de las Seis Naciones al lograr una victoria con bonus ante un débil equipo de País de Gales (48-7), este sábado en Twickenham, con siete tries a favor, tres de ellos de Henry Arundell.

Contra unos galeses incapaces de ganar contra otro equipo que no sea Japón desde el Mundial-2023 y que habían perdido 68-14 en 2025 en el Seis Naciones ante Inglaterra, el XV de la Rosa cumplió su parte, bien ayudado por la indisciplina galesa en el inicio del partido, con nueve penales y una doble inferioridad numérica de 10 minutos en los 25 primeros minutos.

El XV de la Rosa se coloca líder del torneo que reúne a las seis mejores selecciones de Europa, por la mejor diferencia de puntos marcados/encajados respecto a Francia, que había vencido el jueves también con bonus ofensivo ante Irlanda (36-14).

Con un punto menos aparece la Italia de Gonzalo Quesada, que se deshizo de Escocia (18-15) horas antes este sábado.

Los ingleses visitarán a sus vecinos del norte el próximo fin de semana, mientras que los galeses recibirán a Francia.